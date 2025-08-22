Dem TuS Schwarz-Weiß Bismark gelang es am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, die SG Blau-Weiß Neuenhofe mit 4:2 (2:0) zu besiegen. 52 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bismark/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Blau-Weiß Neuenhofe am Freitag 4:2 (2:0) getrennt.

Robin Schulze traf für den TuS Schwarz-Weiß Bismark in Spielminute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Oscar Schmidt den Ball ins Netz.

2:0 Vorsprung für TuS Schwarz-Weiß Bismark – 34. Minute

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Neuenhofe-Torwart nicht verhindern (54, 66.). Der Vorsprung des TuS Schwarz-Weiß Bismark schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Yesse Grabe kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Ben Roy Aleithe endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Yanik Quaschny, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Blau-Weiß Neuenhofe

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Seeger, Pietsch, Hildebrandt, Buchholz, Kapahnke, Nikolai, Schmidt, Kalbe, Schulze

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Neumann, Chelvier, Quaschny, Hasler, Natho, Troppenz, Ulrich, Tamm, Aleithe, Riecke

Tore: 1:0 Robin Schulze (17.), 2:0 Oscar Schmidt (34.), 3:0 Oscar Schmidt (54.), 4:0 Robin Schulze (66.), 4:1 Ben Roy Aleithe (85.), 4:2 Yanik Quaschny (90.); Schiedsrichter: Erik Dombrowski (Gardelegen); Zuschauer: 52