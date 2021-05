Lukas Boeder und Co. spielen um ihre Zukunft

Halle (Saale) - Die zweite Reihe darf sich jetzt beweisen. So hatte es HFC-Trainer Florian Schnorrenberg nach dem geglückten Klassenerhalt angekündigt. Schon im Auswärtsspiel des Halleschen FC in der dritten Fußball-Liga bei Waldhof Mannheim (Montag, 19 Uhr, MagentaSport) könnte es zu Personalwechseln kommen.

Zum Einsatz dürften neben den Reservisten zudem verstärkt auch die kommen, die sich noch ins „Schaufenster“ stellen wollen und müssen: Spieler, deren Verträge nach der Saison auslaufen und die um einen neuen Vertrag bei den Rot-Weißen oder bei einem anderen Verein kämpfen. Im Kader des HFC ist das nach wie vor bei zwölf Profis - inklusive der Leihspieler Braydon Manu, Laurenz Dehl und Jannes Vollert - der Fall.

Lukas Boeder: Saison als Bewerbung für neuen Vertrag

Auch Lukas Boeder gehört zu der „Zwölf“, die nach derzeitigem Stand ab dem 1. Juli nicht mehr beim Drittligisten beschäftigt wäre. Der Rechtsverteidiger, der vor der Saison ohnehin nur einen Einjahresvertrag unterschrieben hatte und bewusst das Risiko einer Arbeitslosigkeit in diesem Sommer eingegangen war, will sich deshalb aber nicht verrückt machen lassen: „Wir alle versuchen das Maximale aus den restlichen Spielen rauszuholen, egal ob der Vertrag ungeklärt ist oder nicht“, sagt Boeder auch stellvertretend für die Kollegen nach dem finalen Training am Sonntag vor der Abfahrt gen Mannheim.

Überblick: Die Kaderplanung 2021/22 beim Halleschen FC

Außerdem sei im Grunde ja jeder Einsatz ein Empfehlungsschreiben an den eigenen oder einen anderen Verein: „Das machst du ja im Prinzip die ganze Saison lang. Das ändert sich mit den letzten drei Spielen nicht.“

Boeder, der vor der Saison vom MSV Duisburg kam, zum Halleschen FC gewechselt war, durfte sich 28 Mal für eine Weiterbeschäftigung empfehlen. In 25 Spielen gehörte er der Startelf an. „Ich habe genug Spiele gemacht“, zeigt sich der Verteidiger mit seinen Einsatzzeiten zufrieden.

Lukas Boeders Saison beim HFC: „Solide durchgekommen“

Dass Trainer Florian Schnorrenberg immer mal wieder Fabian Menig den Vorzug gab und Boeder nach dem Spiel gegen den MSV Duisburg Mitte März für vier Spiele überhaupt nicht im Kader stand, nimmt der professionell. „Die Entscheidung hinterfragt man zunächst nicht, sondern akzeptiert sie. Im Endeffekt ist es egal, du musst so oder so wieder gute Leistungen bringen, wenn du wieder spielen darfst.“

Wenn er ran durfte, machte Boeder seine Sache - mit ein paar Ausreißern nach unten - ordentlich. „Ich bin solide durch die Saison gekommen. Wir alle haben nicht das erreicht, was wir wollten und unser Maximum nicht konstant genug auf den Platz gebracht. Die Hinrunde war insgesamt besser als die Rückrunde. Das zieht sich durch die gesamte Mannschaft.“, so Boeder.

Aber waren seine Leistungen denn nun ausreichend, um einen neuen Vertrag beim HFC zu bekommen? Gespräche habe es noch keine gegeben. „Es wäre erst einmal gut zu wissen, ob der Verein Interesse daran hat, mich zu halten. Das tut jedem Spieler gut“, betont Boeder. Weil da noch nichts passiert ist, sucht der Berater nach Alternativen. Und Boeder versucht einfach zu glänzen, so gut er kann. (mz)