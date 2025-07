In Sachsen-Anhalt wird das Wetter eher ungemütlich. Niederschlag und Gewitter erwarten die Menschen in dem Bundesland.

Gewitter in Sachsen-Anhalt erwartet

Die Höchsttemperatur liegt am Montag nach DWD-Angaben bei 24 Grad. (Symbolbild)

Magdeburg - Nach einem zunächst noch niederschlagfreien Start in den Tag können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt ab dem Mittag auf wiederholte Schauer und einige Gewitter einstellen. Lokal könne es dabei zu Starkregen kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Stürmische Böen und Hagel seien nicht ausgeschlossen. Tagsüber liege die Höchsttemperatur bei bis zu 24 Grad, in der Nacht sei mit Tiefstwerten von bis zu zehn Grad zu rechnen.

Am Dienstag sinken die Temperaturen laut Vorhersage und erreichen bis zu 21 Grad. Sowohl tagsüber als auch in der Nacht auf Mittwoch bleibe der Himmel bewölkt, gelegentlich sei mit etwas Niederschlag zu rechnen.