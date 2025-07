Berlin - Der 1. FC Union Berlin sieht sich nach dem Abgang von Toptorjäger Benedict Hollerbach gut aufgestellt und geht mit viel Zuversicht und neuer Angriffslust in die kommende Saison der Fußball-Bundesliga. „Ich glaube, dass wir breiter und flexibel aufgestellt sind als im vergangenen Jahr. Da war viel davon abhängig, wie Benedict Hollerbach funktioniert. Ich glaube, dass wir jetzt in der Lage sind, Verantwortung mehr zu verteilen“, sagte Geschäftsführer Profifußball, Horst Heldt, dem „Kicker“.

Hollerbach, der künftig für Mainz aufläuft, war mit neun Toren Unions erfolgreichster Bundesliga-Schütze in der Vorsaison. Potenzielle Nachfolger stehen bereit. „Andrej Ilic etwa hat eine klasse Rückrunde gespielt, Oliver Burke und Ilyas Ansah werden unser Niveau heben. Und dann ist auch noch Marin Ljubicic, der gleich funktioniert hat, als er im Winter kam“, sagte Heldt.

Kader soll jünger und kleiner werden

Das Transferfenster hat gerade erst geöffnet. Der Köpenicker Kader soll bis zum Saisonstart am 23. August gegen den VfB Stuttgart nicht nur kleiner, sondern auch jünger werden. In Oluwaseun Ogbemudia (18), Andrik Markgraf (19), Yannic Stein (20), David Preu (20), Livan Burcu (20) und Ilyas Ansah (20) rücken Youngster auf, Tom Rothe (20) und Aljoscha Kemlein (20) sind in dieser Alterskohorte schon die Erfahrenen.

An diesem Montag absolvierte die Mannschaft die routinemäßigen Tests zur Vorbereitung auf die bevorstehende Saison. Während sich eine Gruppe um die Routiniers Rani Khedira und Lucas Tousart in der Berliner Charité zum Medizin-Check einfand, absolvierten die Neuzugänge um Burke und Ansah die Leistungsdiagnostik auf dem Union-Gelände. Auch Verteidiger Diogo Leite, der das Interesse einiger europäischer Clubs geweckt haben soll, war mit dabei.

Am Mittwoch (11.00 Uhr) starten die Eisernen dann mit ihrer ersten Trainingseinheit im Stadion An der Alten Försterei so richtig in die Saisonvorbereitung.

Erstes Testspiel am Samstag

Das erste Testspiel bestreiten die Köpenicker am Samstag (15.30 Uhr) beim Brandenburger SC Süd 05. Nach einer Österreich-Reise mit Partien gegen LASK in Linz (19. Juli/16.00 Uhr) und bei Rapid Wien (20. Juli/16.00 Uhr) geht es vom 23. Juli bis zum 1. August ins Trainingslager nach Herzogenaurach.

Das erste Pflichtspiel ist die Partie der ersten DFB-Pokalrunde am 15. August (18.00 Uhr/Sky) beim FC Gütersloh.