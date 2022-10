FC Erzgebirge Aue - Hallescher FC im Liveticker

Der Hallesche FC ist am Freitagabend (19 Uhr) bei Erzgebirge Aue zu Gast. Wir berichten ausführlich im Liveticker vom Ost-Duell der 3. Liga.

Halle (Saale)/Aue/MZ - Das Ost-Duell der 3. Liga steht am Freitagabend unter speziellen Vorzeichen. Der FC Erzgebirge Aue empfängt den Halleschen FC im Abstiegskampf, vor allem der HFC um Trainer André Meyer steht stark unter Druck. Anstoß ist um 19 Uhr, wir berichten hier ausführlich im Liveticker. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: Aue - HFC -:-

Vor dem Spiel - Pech für den HFC: Die Fans von Aue werden zum Ost-Duell ihren Stimmungsboykott beenden und wieder lautstark ihr Team anfeuern. Wegen Protesten gegen Vorstand und die Leistungen der Mannschaft war es seit der Derby-Niederlage gegen Zwickau ruhig geblieben im Fanblock. Das ändert sich am Freitagabend aber nun wieder.

Vor dem Spiel - Die Tabellensituation vor dem zwölften Spieltag: Halle ist 17. mit neun Punkten, Aue folgt mit der gleichen Punktzahl auf Rang 18. Der erste Nicht-Abstiegsplatz (FSV Zwickau) steht momentan bei elf Zählern. Damit ist klar: Der Sieger des Ost-Duells würde zumindest über Nacht über den Strich rutschen,

Vor dem Spiel - Personell muss der HFC auf mindestens einer Position umplanen. Der zuletzt so formstarke „Sechser“ Aljaz Casar fällt mit einer Oberschenkelverletzung (länger) aus. Seinen Platz in der Startelf könnte Niklas Landgraf einnehmen, desse Rolle in der Abwehr dann Sören Reddemann übernehmen. Aber auch eine offensivere Lösung mit Timur Gayret im Mittelfeld wäre denkbar.

Vor dem Spiel - Es ist längst kein Geheimnis mehr: Für HFC-Trainer Meyer könnte das Ost-Duell schon das Endspiel um seinen Job sein. Gegner Aue hat den Coach bereits gewechselt. Der glücklose Timo Rost musste gehen, unter Interimstrainer Carsten Müller gab es dann zwei Siege. Die Formkurve zeigt also klar nach oben beim so ambitionierten Zweitliga-Absteiger.

Vor dem Spiel - Willkommen zum heutigen Liveticker! Wenn Aue heute den HFC empfängt, geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Wir starten ab 18 Uhr hier unsere Berichterstattung.