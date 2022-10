Bitterer Ausfall: So lange fehlt Aljaz Casar dem HFC

Halle/MZ - Der Hallesche FC muss drei Wochen auf Aljaz Casar verzichten. Das gab der Fußball-Drittligist am Mittwoch bekannt. Der Slowene, zuletzt als zweikampfstarker Sechser bester Spieler des kriselnden Klubs, hat sich am Montag beim 0:0 gegen Borussia Dortmund II einen Muskelfaserbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen.

Der 22-Jährige wird damit mindestens die beiden Kellerduelle am Freitag in Aue und am 24. Oktober zu Hause gegen Bayreuth verpassen.