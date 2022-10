Ralf Minge stellt klar: „Es gibt kein Ultimatum für den Trainer“

Halle (Saale)/Aue/MZ - Der Hallesche FC will unabhänging vom Ausgang des Ost-Duells am Freitagabend bei Erzgebirge Aue an Trainer André Meyer festhalten. Das sagte Sportdirektor Ralf Minge vor Anpfiff bei „Magenta Sport.“

"Wir haben auf einer turnusmäßigen Sitzung über die sportliche Situation gesprochen, aber es gibt kein Ultimatum für den Trainer. Es wurde auch nicht mit anderen Trainern gesprochen", sagte Minge zur Trainersituation an der Saale. Man habe in den Gremien des Klubs Kritik formuliert, auch an ihm und seiner Arbeit. Es seien aber keine Ultimaten formuliert worden.

Auch Meyer sagte bei Magenta Sport über ein mögliches Ultimatum: „Ich habe die klare Rückmeldung vom Präsidenten, dass es kein Thema ist. Daran halte ich mich fest. Sollte das hinter verschlossen Türen doch anders besprochen worden sein, bringt uns das nicht nach vorne. Das wäre auch nicht die Kommunikation, die wir im Verein haben sollten.“

Damit widersprechen Minge und Meyer einem Bericht des MDR, wonach der HFC-Trainer im Falle einer Niederlage in Aue vor der Entlassung steht.