HFC-Ultras boykottieren letztes Heimspiel der Hinrunde gegen Würzburg

Halle (Saale)/MZ - Was zu erwarten war, ist nun bestätigt: Der Hallesche FC muss im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers am Samstag (14 Uhr im Liveticker) auf die Unterstützung seiner aktiven Fanszene verzichten. Die Ultras erklärten am Donnerstagmorgen den Boykott des sportlich so wichtigen Spiels gegen den Tabellenvorletzten.

Hintergrund ist die erstmals im Leuna-Chemie-Stadion geltenden 2G-Regeln, die nur noch Geimpften und Genesenen Zuschauern den Zutritt erlaubt. Bereits im Oktober hatte die aktive HFC-Fanszene sich klar gegen diese Regelung ausgesprochen, da sie Teile der Anhänger ausschließt. Auswärtsspiele mit 2G-Regel wurden seitdem konsequent boykottiert, zuletzt bei Viktoria Köln (0:2).

Hallescher FC muss 2G-Regel im Leuna-Chemie-Stadion anwenden

Der HFC hatte bis zuletzt an seiner 3G-Regel festgehalten, um auch negativ auf Corona getesteten Menschen den Zugang zu Heimspielen zu ermöglichen. Dazu hatte der Klub vor dem Stadion extra Teststellen aufgebaut. Nun verfügte das Gesundheitsamt Halle angesichts der drastisch verschlimmerten Pandemiesituation in Deutschland die 2G-Regel.

„Das heißt für uns, dass wir wie leider schon bei den letzten Auswärtsspielen nun auch beim letzten Heimspiel des Kalenderjahres nicht im Stadion anwesend sein werden“, erklärte die „HFC-Fankurve“: „Uns fällt dieser Schritt weiterhin nicht leicht, doch unsere Ansichten zum 2G-Modell haben sich nicht geändert, da unter den damit verbundenen Umständen kein Auftritt im Stadion möglich ist, der nach unseren Idealen, vor allem im Hinblick auf möglichst freie Entfaltung im Block und dem fortwährenden Ausschluss einer bestimmten Personengruppe, als vertretbar erscheint.“

HFC-Ultras müssen geplanten Weihnachtsmarkt am Fanhaus absagen

Nicht nur der Stadionbesuch fällt aus, auch die gemeinsam geplante Weihnachtsfeier findet nicht statt: „Bis zum Schluss haben wir versucht, in Kooperation mit dem Fanprojekt den Weihnachtsmarkt am Fanhaus irgendwie umzusetzen. Doch auch dieses Vorhaben ist nun nicht umsetzbar, da das Fanhaus am Spieltag komplett geschlossen bleibt.“

Wie es im neuen Jahr - der HFC startet am 15. Januar mit dem Heimspiel gegen Türkgücü München - weitergeht, ist noch unklar. Man wolle die Entwicklung abwarten und sich dann erneut äußern, ließ die aktive Szene wissen.