  4. Beleidigung nach HFC-Regionalliga-Spiel: Schröders Reaktion zu Wortgefecht in Jena

Regionalliga Nordost  "Muss ich mich so beleidigen lassen?!": Darum war HFC-Trainer Robert Schröder nach dem Spiel in Jena auf 180

Nach dem dramatisch verpassten Sieg des HFC bei Carl Zeiss Jena geriet Halles Trainer Robert Schröder in der Mixed-Zone mit einem Offiziellen der Jenaer aneinander. Was er dazu auf der Pressekonferenz sagte.

Aktualisiert: 22.11.2025, 12:29
HFC-Trainer Robert Schröder lieferte sich nach dem 1:1 bei Carl Zeiss Jena ein Wortgefecht mit einem Offiziellen der Jenaer. Foto: Imago/Bild13

Jena/CKI. HFC-Trainer Robert Schröder war in der Mixed Zone kaum zu halten. Nur wenige Minuten waren seit dem Schlusspfiff des Regionalliga-Spiels zwischen Carl Zeiss Jena und dem Halleschen FC vergangen, in dem die Rot-Weißen durch einen Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit einen dramatischen Sieg verpasst hatten.