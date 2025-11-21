Nach dem dramatisch verpassten Sieg des HFC bei Carl Zeiss Jena geriet Halles Trainer Robert Schröder in der Mixed-Zone mit einem Offiziellen der Jenaer aneinander. Was er dazu auf der Pressekonferenz sagte.

"Muss ich mich so beleidigen lassen?!": Darum war HFC-Trainer Robert Schröder nach dem Spiel in Jena auf 180

HFC-Trainer Robert Schröder lieferte sich nach dem 1:1 bei Carl Zeiss Jena ein Wortgefecht mit einem Offiziellen der Jenaer.

Jena/CKI. HFC-Trainer Robert Schröder war in der Mixed Zone kaum zu halten. Nur wenige Minuten waren seit dem Schlusspfiff des Regionalliga-Spiels zwischen Carl Zeiss Jena und dem Halleschen FC vergangen, in dem die Rot-Weißen durch einen Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit einen dramatischen Sieg verpasst hatten.