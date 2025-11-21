Der Auswärtssieg für den Halleschen FC in Jena war zum Greifen nahe. Doch in der Nachspielzeit kassierten die Hallenser noch das 1:1. Zuvor hatte es der HFC mehrfach verpasst, die Führung von Fakhro auszubauen.

HFC-Trainer Robert Schröder darf nicht jubeln. In der Nachspielzeit gab sein HFC den möglichen Auswärtssieg in Jena noch aus der Hand.

Jena. - Der Hallesche FC hat im Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Carl Zeiss Jena den erhofften Auswärtssieg knapp verpasst. Die mangelhafte Chancenverwertung und ein Fehler in der Nachspielzeit kosteten Halle den Befreiungsschlag.

Malek Fakhro hatte den HFC in einer starken ersten Halbzeit in Führung gebracht. Nach Vorlage von Damelang nahm der Stürmer den Ball sehenswert mit und traf wunderschön ins linke Eck.

HFC-Spieler feiern Führungstreffer mit Trainer Schröder

Bemerkenswert: Nach dem Tor rannte Fakhro wie alle Mitspieler zur Seitenlinie und Trainer Robert Schröder, der nach den vielen Niederlagen zuletzt deutlich in der Kritik stand.

Nach Wiederanpfiff wurden die Gastgeber aus Jena stärker, doch Halle erarbeitete sich mit mutigem Pressing mehrere gute Gelegenheiten, die aber zu oft unpräzise vertändelt wurden oder an Jenas Keeper Liesegang scheiterten.

Halle kommt nach Last-Minute-Remis in der Tabelle nicht voran

Und so kam es, wie es kommen musste: In der Nachspielzeit flankte Jenas Prokopenko vors Tor, wo Moritz Fritz perfekt in die Flugbahn rutschte und den Ball ins kurze Eck grätschte.

Mit jetzt 25 Punkten aus 16 Spielen ist Halle über Nacht Fünfter der Regionalliga Nordost.