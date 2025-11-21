Die Rot-Weißen überzeugen beim Tabellenzweiten vor allem in der ersten Halbzeit und verteidigen die Führung bis in die Nachspielzeit. Dann muss die Mannschaft von Trainer Robert Schröder aber doch noch den bitteren Ausgleich hinnehmen.

HFC verpasst Sieg in Jena in der Nachspielzeit: Darum ist Trainer Schröder dennoch stolz

Jan Löhmannsröben und der HFC steuerten bis in die Nachspielzeit auf einen Sieg zu, mussten in der Nachspielzeit aber doch noch den Ausgleich hinnehmen.

Jena. Der Hallesche FC hat einen Befreiungsschlag in der Fußball-Regionalliga nur knapp verpasst. Am Freitagabend trennten sich die Rot-Weißen im Auswärtsspiel bei Carl Zeiss Jena 1:1. Der HFC führte bis in die Nachspielzeit durch ein Tor von Malek Fakhro. Doch Moritz Fritz traf in der Nachspielzeit für Jena noch zum Ausgleich.