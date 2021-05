Halle (Saale) - Am Montagabend spielt der Hallesche FC beim SV Waldhof Mannheim. Der Klassenerhalt für den HFC in der 3. Liga ist seit dem vergangenen Spieltag fix, worum geht es also noch für Halle? Und was ist in Mannheim für ein Spiel zu erwarten?

Der Druck war gewaltig auf Trainer Florian Schnorrenberg unter seiner Mannschaft. Im März war der HFC aus dem Mittelfeld plötzlich in den Abstiegskampf abgerutscht, befreite sich dann aber eindruchsvoll mit Siegen gegen Uerdingen, Dresden und Türkgücü München.

HFC in Mannheim: Sommerfußball von zwei Teams ohne Druck?

Jetzt ist der Druck weg - und darauf kann eine Mannschaft auf zwei Arten reagieren. Zum einen kann es zur Freisetzung einen neuen Leichtigkeit führen, jetzt endlich angstfrei und mutig Fußball zu spielen. Oder aber es führt zu einem Verlust der nötigen Spannung, wie es häufig im Saison-Endspurt zu beobachten ist.

Egal wie der HFC am Montagabend reagiert: Gegner Mannheim hat keinen generellen Vorteil. Mit 45 Punkten sind die Kurpfälzer ebenso wie der HFC bereits gerettet - das lässt am Abend besten Sommerfußball erwarten. Kleine Zielsetzung: Der Sieger würde in der Tabelle auf Platz zehn klettern und hätte weiterhin einen einstelligen Tabellenplatz im Blick.

HFC in Mannheim: Laurenz Dehl in der Startelf



Personell waren beim HFC heute Veränderungen zu erwarten. Trainer Schnorrenberg kündigte bereits an, Spieler aus der zweiten Reihe auflaufen zu lassen. Doch schickt er in Mannheim zunächst bewährtes Personal auf den Rasen



HFC-Startelf: S. Müller - Boeder, Vucur, Vollert, Landgraf - Manu, Papadopoulos, Nietfeld, Dehl - Eberwein, Boyd.

Auf der HFC-Bank: Schreiber - Kastenhofer, Reddemann, Sternberg, Titsch Rivero, Derstroff, Shcherbakovski

Damit ist lediglich Laurenz Dehl neu im Team, weil Julian Guttau verletzt fehlt und Julian Derstroff auf der Bank sitzt. Große Überraschung gibt es also nicht.



Anstoß in Mannheim ist heute um 19 Uhr, wir berichten kurz nach Spielende mit einem ausführlichen Bericht. (mz/bbi)