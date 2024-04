Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Trennt sich der Hallesche FC von Sportchef Thomas Sobotzik?So hat es der MDR am Mittwoch berichtet. Der 49-Jährige, der für den wahrscheinlichen Abstiegsfall in die Regionalliga zu großen Teilen die sportliche Verantwortung trägt, zeigte sich im Gespräch mit der MZ am Mittwochnachmittag davon aber unbeeindruckt. Auch zu möglichen Planungen für die Regionalliga, wenn er sie denn tatsächlich noch durchführen darf, äußerte sich Sobotzik.