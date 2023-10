Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ulm/MZ - Die Szenerie war geradezu idyllisch. Was den äußeren Rahmen angeht, bot das Auswärtsspiel des Halleschen FC in der dritten Fußball-Liga am Samstag beim SSV Ulm alles, was es für einen tollen Fußballnachmittag braucht: Die Sonne ließ sich immer mal wieder über den direkt am Fluss gelegenen altehrwürdigen Donaustadion blicken.