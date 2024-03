Dem Halleschen FC steht in der kommenden Saison mehr Geld für seine Profimannschaft zur Verfügung.

Halle/MZ. - Nach zwei Siegen in Folge hat der Hallesche FC den Klassenerhalt in der dritten Fußballliga wieder fester im Blick. An diesem Samstag (16.30 Uhr/MagentaSport) sollen beim formstärksten Team der Liga Preußen Münster die nächsten Punkte folgen.

Geplant wird trotz des jüngsten Aufschwungs aber für alle Eventualitäten: Der HFC hat in dieser Woche nicht nur beim Deutschen Fußball-Bund die Lizenzunterlagen für die dritte Liga eingereicht, sondern auch Papiere beim Nordostdeutschen Fußball-Verband für ein Startrecht in der Regionalliga.

Verlust in der Vorsaison

Ein Schritt, der angesichts von nur vier Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz nicht überrascht. Bemerkenswert ist aber die Budgetplanung des HFC: Trotz eines Minus von 560.000 Euro aus der Saison 2022/23 ist der Gesamtetat nach Informationen der MZ angestiegen. Er liegt für die Spielzeit 2024/25 bei 9,1 Millionen Euro und damit 600.000 Euro über den Zahlen der laufenden Saison. Für die Profis sind 4,16 Millionen Euro eingeplant.

Der moderate Anstieg erklärt sich unter anderem dadurch, dass der HFC nach MZ-Informationen zur neuen Saison einen neuen Hauptsponsor erhält. Auch ein neuer Ausrüster soll präsentiert werden.

Der Name des Hauptsponsors ist noch nicht bekannt, er soll aber aus dem regionalen Umfeld kommen und würde auch im Falle des Abstiegs in die Regionalliga im gleichen Umfang einsteigen. Dann würde der HFC aber dennoch mit nur rund der Hälfte des Drittligaetats klarkommen müssen.

Mit den 9,1 Millionen Euro würde der ewige Drittligist im Vergleich immer noch weniger ausgeben als der Großteil der Konkurrenz. Dynamo Dresden hat etwa in dieser Spielzeit mit einem Etat von 13,6 Millionen geplant, neun Millionen Euro fließen allein in den Profibereich. Die durchschnittliche Bilanzsumme in der dritten Liga betrug laut eines aktuellen DFB-Reports für die Saison 2022/23 9,69 Millionen Euro.

Schwieriger Balanceakt

Den Balanceakt, finanziell und damit letztlich auch sportlich konkurrenzfähig zu bleiben, in den kommenden Jahren aber nicht erneut rote Zahlen schreiben zu müssen, hatte HFC-Präsident Jürgen Fox im Vorfeld der Mitgliederversammlung im Januar als „immense Herausforderung“ bezeichnet: „Wenn wir uns in der Liga umschauen, sind wir mit unserer Struktur als mitgliedergeführter Verein, ohne Ausgliederung des Profibereichs, Investoren oder Mäzene, eine Ausnahme. Das gilt es zu berücksichtigen“, sagte er.

Dank des neuen Hauptsponsors kann der HFC nun zumindest 600.000 Euro mehr ausgeben. Wenn er den Klassenerhalt auch wirklich schafft.