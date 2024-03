Der HFC musste nach zuletzt zwei Siegen in Folge bei Preußen Münster einen Rückschlag im Abstiegskampf der dritten Fußball-Liga hinnehmen.

Tunay Deniz und der HFC erlitten in Münster einen Rückschlag im Absteigskampf.

Münster/Halle/MZ - Der Hallesche FC hat es verpasst, im Abstiegskampf der dritten Fußball-Liga weiter Boden gut zu machen. Die Mannschaft von Trainer Sreto Ristic unterlag am Samstagnachmittag im Auswärtsspiel beim formstarken Preußen Münster knapp mit 0:1 (0:0). Joel Grodowski erzielte nach 54 Minuten den entscheidenden Treffer des Tages. Der HFC hat nun vorerst drei Punkte Abstand auf den ersten Abstiegsplatz.

HFC-Trainer Sreto Ristic nahm im Vergleich zur Vorwoche, als im Derby vor heimischem Publikum ein 1:0 gegen Dynamo Dresden gelang, nur eine Veränderung vor. Der gegen Dresden gelbgesperrte Eitschberger rückte für Lucas Halangk in die Anfangself.

„Wir haben das zuletzt gut gemacht. Ich sah keinen Grund, etwas zu machen“, begründete Ristic vor dem Spiel.

Ereignisarme erste Halbzeit

Der HFC kam direkt gut ins Spiel und hatte nach einer Freistoßflanke von Tunay Deniz aus dem rechten Halbfeld die erste ganz dicke Chance. Dominic Baumann köpfte den Ball aus kurzer Distanz aber über das Tor (2.).

Danach kontrollierte Münster das Spielgeschehen, ohne jedoch zwingend zu werden. Im Anschluss erhöhten die Preußen die Schlagzahl und hatten einige Eckstöße. Die HFC-Abwehr stand aber weiter sicher.

Münster versuchte es in den Folgeminuten vor allem über Rechtsaußen Joel Grodowski, der sich aber festlief. Torraumszenen bleiben auch danach Mangelware, weshalb es nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit mit einem torlosen Unentschieden in die Pause ging.

Die zweite Halbzeit begannen beide Mannschaften unverändert. Münster hatte weiter Feldvorteile und durch Yassine Bouchama die erste Gelegenheit im zweiten Durchgang. Sein Schuss von der Strafraumgrenze wurde aber zur Ecke abgefälscht.

Kurz drauf war es aber so weit, die Münsteraner gingen on Führung. Wieder war es Bouchama, der sich ohne Gegnerdruck bis zum Strafraum durchdribbeln konnte und dort Grodowski bediente, der überlegt in die linke untere Ecke einschob (54.).

Baumann mit großer Ausgleichchance

Sieben Minuten später hatte Baumann dann etwas aus dem nichts die große Chance auf den Ausgleich für den HFC. Der Torjäger köpfte den Ball nach einer Flanke von Nico Hug an die Latte. Hug sah kurz darauf seine fünfte Gelbe Karte der Saison und ist damit im nächsten Heimspiel gegen Freiburg II gesperrt.

Ristic reagierte personell und brachte Halangk für Hug sowie Aljaz Casar für Tarsis Bongo. Casar rückte ins Mittelfeldzentrum, dafür stürmte Nietfeld im Angriff neben Baumann.

Die Preußen blieben weiter die gefährlichere Mannschaft. Nach einem Freistoß köpfte Luca Bazzoli den Ball nur knapp rechts neben das Tor (71.).

Kurz darauf brachte Ristic Niklas Kreuzer für Eitschberger (77.). Der HFC tat sich aber weiter schwer, gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen.

In der Schlussphase kamen die Rot-Weißen noch einmal über Halangk gefährlich in den Strafraum, Münster konnte aber zur Ecke klären, die in der Folge aber nichts einrachte.

In der Nachspielzeit kam Deniz im Strafraum zum Abschluss, der aber noch knapp über das Tor abgefäscht wurde. Der HFC konnte sich noch einmal vor dem Münsteraner Strafraum festsetzen. Ein Freistoß von Timur Gayret von rechts war aber kein Problem für Preußen-Keeper Maximilian Schulze Niehues.