HFC kündigt Vorstellung seiner neuen Trikots an

Halle (Saale)/MZ - Der Kader des Halleschen FC steht zumindest schon in Grundzügen. Unklar ist noch, in welcher Spielkleidung Jonas Nietfeld und Co., künftig in der 3. Liga auflaufen werden. Denn die neuen Trikots sind noch ein Geheimnis.

Nun gab der HFC bekannt: Am 16. Juli wird die neue Spielkleidung offiziell präsentiert. Dann findet im Leuna-Chemie-Stadion die „feierliche Saisoneröffnung“ inkkusive Testspiel gegen den englischen Zweitligisten Queens Park Rangers statt. Anstoß ist um 14 Uhr.

Hallescher FC: Trikots 2022/23 mit neuem Rückensponsor

Zuletzt hatte Halle bei seinen drei Trikotsätzen stets auf die Farben Rot, Weiß und Schwarz gesetzt. Ausrüster Puma hatte dabei auf recht einfache und schlichte Designs zurückgegriffen. Ob es dieses Jahr anders wird? Darüber muss vorerst weiter spekuliert werden.

Im Rahmenprogramm des finalen Testspiels vor dem Ligastart will der HFC neben den Trikots auch noch einen neuen Rückensponsor vorstellen. Zudem sind eine „PreGame-Partie“ und eine Autogrammstunde nach Abpfiff vor den Stadiontoren geplant.

Eintrittskarten für das Testspiel mit Rahmenprogramm gibt es zunächst nur online für acht (Stehplatz) bzw. 15 (Sitzplatz) Euro. An den Tageskassen kosten die Tickets am Spieltag dann zwei Euro mehr. Der HFC erwartet auch Gästefans aus England, die den Kartenverkauf aber selbst organisieren.