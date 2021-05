HFC - Hansa 1:1 im Liveticker: Ost-Duell in Halle endet ohne Sieger

Halle (Saale) - Der Hallesche FC hat am zehnten Drittliga-Spieltag sein erstes Unentschieden eingefahren. Im Heimspiel gegen Hansa Rostock gab es am Sonntag im leeren Erdgas Sportpark ein 1:1 (1:0). Dabei ging der HFC durch Terrence Boyd in Führung, baute aber im zweiten Durchgang ab. An dieser Stelle gibt es den Liveticker zum Nachlesen. Einen ausführlichen Spielbericht aus dem Stadion lesen Sie ...

LIVETICKER: HFC - Hansa 1:1 (1:0)

Abpfiff

Das Spiel ist aus, Halle und Rostock trennen sich 1:1. Der HFC hatte Vorteile in Halbzeit eins, Hansa im zweiten Durchgang - so geht das Remis letztlich in Ordnung. Das war's für heute mit dem Liveticker!

90. Minute

Hui! Papadopoulos zieht einfach mal aus 30 Metern ab. Ein toller Schuss, den Kolke aber gekommt pariert. So wird nichts aus dem Traumtor.

Drei Minuten sollen nachgespielt werden, die reguläre Zeit ist abgelaufen. Rostocks Scherff muss noch einmal auf dem Rasen behandelt werden.

88. Minute

Jetzt braucht es schon einen echten „Lucky Punch“, um hier noch einen Sieger zu finden. Auch Hansa hat einen Gang zurückgeschaltet. Im Grunde wäre das 1:1 auch ein gerechtes Ergebnis. Aber der Fußball ist bekannt nur selten gerecht.

83. Minute

Halle spielt den Ballbesitz jetzt ruhig aus, offenbar kann man mit dem 1:1 gut leben. Boyd holt einen Freistoß raus, 30 Meter zentral vor dem Kasten. Aber die Szene bleibt ungefährlich.

80. Minute

Schnorrenberg zieht seinen letzten Joker: Eberwein macht Platz für Papadopoulos, ein defensiver Wechsel. Eberwein begann die Partie gut, wurde dann aber schwächer. Jetzt soll „Papa“ den Punkt hier über die Runden bringen.

78. Minute

Schrecksekunde für den HFC! Eine scharfe Flanke fliegt quer durch den Fünfmeterraum vorbei an Freund und Feind. Dann kann Halle klären.

77. Minute

Fällt hier noch ein Siegtor? Momentan scheint Rostock näher dran zu sein, die Gäste gehen offensiv mehr Risiko. Der HFC lauert nur noch auf Konter, rückt dann aber zu zögerlich nach.

73. Minute

Wechselzeit im Erdgas Sportpark. Rostock bringt Farrona Pulido für den Torschützen Vollmann, der HFC bringt in Gündüz für Lindenhahn eine frische Kraft für die rechte offensive Bahn.

69. Minute

Rostock wechselt zum zweiten Mal: Omladic kommt für den eben verwarnten Litka in die Partie.

67. Minute

Litka mit dem taktischen Foul an Lindenhahn, das gibt die erste Gelbe Karte der Partie. Halle kann die Partie jetzt wieder offen gestalten.

63. Minute

Ein offensives Lebenszeichen vom HFC! Derstroff fasst sich ein Herz und zieht zum feinen Solo los. Über Eberwein kommt der Ball dann zu Boyd, der aus Mittelstürmerposition aus der Drehung noch geblockt wird.

61. Minute

Erster Wechsel beim HFC: Derstroff kommt für Sternberg links offensiv. Es war nicht das Spiel von Sternberg, der offensiv blass blieb.

58. Minute

Doppelchance für Breier, der erst an Müller scheitert und dann knapp drüber schießt. Beim HFC wirkt das alles längst nicht mehr so stabil defensiv wie noch vor der Pause.

55. Minute

Hansa bleibt am Drücker, der HFC ist noch gar nicht wirklich zurück aus der Pause. Was ist das los mit den Spielern in den roten Trikots?

51. Minute

Da fällt der Ausgleich, Vollmann köpft das 1:1 für Hansa! Und man muss es so sagen: Das Tor lag hier in der Luft. Neidhart spielt auf rechts Landgraf aus und flankt in die Mitte, wo Vollmann den Ball ins lange Eck verlängert. Müller fliegt, aber er fliegt umsonst, der war unhaltbar.

49. Minute

Rostock kommt mit viel Schwung aus der Kabine und setzt Halle konsequent unter Druck. Aber der HFC bekommt die Szenen verteidigt.

46. Minute

Weiter geht's in Halle mit dem zweiten Abschnitt. Rostock hat ein Mal gewechselt, für Rother ist Sonnenberg im Spiel. Taktisch stellt Hansa wohl auf eine Viererketten hinten um. Keine Wechsel beim HFC.

Halbzeit

Nach zwei Minuten Nachspielzeit pfeift Schiedsrichter Günsch zur Pause. Halle führt mit 1:0, zeigt eine ordentliche Leistung und hatte sogar Chancen auf den zweiten Treffer. Aber auch Hansa ist gut im Spiel. Das wird noch spannend.

45. Minute

Auf der Gegenseite die Riesenchance für Hansa! Vollmann überläuft Landgraf und Reddemann, Breier lässt Vucur aussteigen, scheitert dann aber am prächtig reagierenden HFC-Keeper Müller. Ganz wichtige Parade!

44. Minute

Nächste Ecke, identisches Bild: Wieder köpft Vucur, wieder reagiert Kolke stark. Doppelchance für den HFC, aber Hansas Keeper hält sein Team im Spiel.

43. Minute

Ecke Lindenhahn, Kopfball Vucur - eine echte Rakete, aber Kolke lenkt den Ball noch über die Querlatte. Halle hat in der Luft klare Vorteile bislang.

39. Minute

Rostock setzt sich etwas mehr in der HFC-Hälfte fest. Es ist eine muntere Partie auf Augenhöhe, in der Halle nicht unverdient in Führung liegt.

35. Minute

Fast der Ausgleich - und Bahn hätte ihn erzielt. Aber der Rostocker kann vor dem HFC-Tor gerade noch geblockt werden. Das war knapp!

34. Minute

Scherff mit einem Torschuss für Hansa, der geht aber Richtung Stadiondach. Der HFC verteidigt aufmerksam und lässt den Gegnern keine Räume.

32. Minute

Sternberg ist zurück auf dem Rasen und kann wohl weiterspielen. Bislang kam von Hansa keine direkte Antwort auf das HFC-Tor.

29. Minute

Sternberg bleibt nach einem Zweikampf liegen und hält sich die Hände vors Gesicht. Der linke Fuß ist wohl umgeknickt, der Verteidiger muss behandelt werden.

25. Minute

Tooooor für den HFC! Boyd ist der Schütze! Feine Vorarbeit von Titsch Rivero, der etwas Platz hat und in den Lauf des Stürmers passt. Boyd macht es dann wuchtig mit links ins lange Eck. Dann jubelt der Zyklop. Ein schönes Tor und die Führung geht in Ordnung!

20. Minute

Wenn es gefährlich wird, ist Eberwein beteiligt. Etwas zufällig landet ein Ball beim HFC-Stürmer, der flach abschließt, Kolke im Tor damit aber nicht wirklich fordert. Es war schon der dritte Abschluss bzw. Abschlussversuch des Angreifers.

17. Minute

Eberwein wird von Lindenhahn schön bedient, trifft dann den Ball beim Volley-Abschluss aber nicht. Chance vertan.

16. Minute

Das Ostduell ist komplett ausgeglichen, Halle lässt Hansa wenig Platz und erzwingt so immer mal Fehler der Gäste. Vucur foult Vollmann und hat Glück, dafür keine Gelbe Karte zu sehen.

11. Minute

Gute Szene vom HFC! Das Pressing bringt den Ballgewinn, dann flankt Boeder an den Fünfmeterraum, wo Eberwein etwas ungelenk aufs Tor köpft. Der kniehohe Ball war aber schwer zu nehmen und geht weit drüber. Trotzdem: So kann das funktionieren!

8. Minute

Erster Eckball für Halle, Lindenhahn führt aus. Und Hansa hat Probleme, die Szene zu klären, was am Ende dann aber doch noch gelingt.

7. Minute

Rostock übernimmt gleich das Kommando auf dem Rasen, Halle steht tief und muss gleich verteidigen. Das gelingt bislang aber gut.

3. Minute

Klar zu erkennen: Halle spielt taktisch im flachen 4-4-2, Eberwein stürmt neben Boyd. Rostock kommt über rechts, aber Müller fängt die Flanke locker ab.

Anpfiff

Der Ball rollt im Erdgas Sportpark. Zuvor hatte sich der HFC noch einmal im Spielerkreis eingeschworen. Ob es was hilft, werden die kommenden 90 Minuten zeigen...

Vor dem Spiel

Die Teams kommen auf den Rasen, der noch einmal frisch gewässert wurde. Hansa wird ganz in Blau spielen, der HFC trägt seine roten Heimtrikots mit weißen Hosen.

Vor dem Spiel

Trainer Florian Schnorrenberg erklärt seine Aufstellung: Landgraf und Sternberg werden im 4-2-3-1-System gemeinsam auf der linken Seiten spielen, Boeder und Lindenhahn auf rechts. Damit will er Hansa stoppen und selbst offensiv Akzente setzen.

Vor dem Spiel

Bei Hansa lief die Vorbereitung auf das Spiel nicht optimal, es konnte in der Arbeitsquarantäne lange nicht in Mannschaftsstärke trainieren. „Aber das darf keine Ausrede sein, damit kommen wir klar“, sagt Hansa-Sportchef Martin Pieckenhagen bei Magentasport: „Die Jungs sind heiß heute. Halle hat eine starken Kader und eine Spieler mit enormer Qualität. Hier muss man erstmal bestehen!“

Vor dem Spiel

Ein kurzer Blick auf die Osttabelle der 3. Liga: Der HFC hat drei Punkte aus zwei Derbys gesammelt, Gegner Rostock hat noch null Punkte. Das ist allerdings kein Wunder, denn heute steht das erste Ost-Duell der Saison für Hansa an.

Vor dem Spiel

So gehen die Gäste aus Rostock die Partie an: Kolke - Riedel, Löhmannsröben Reinthaler - Neidhart, Rother, Bahn, Scherff - Vollmann, Litka, Breier. Ex-HFC-Spieler Bahn steht also wenig überraschend in der Startelf, wie bislang immer in dieser Saison. Auf der Hansa-Bank: Voll, Roßbach, Sonnenberg, Engelhardt, Daedlow, Omladic, Farrona Pulido.

Vor dem Spiel

Schwer zu sagen, wie sich das taktisch sortiert beim HFC. Es stehen zwei Links- und drei Innenverteidiger in der Startelf. Denkbar wäre ein 3-5-2 mit Landgraf und Sternberg auf den Außenbahnen. Oder, wie bisher praktiziert, ein 4-2-3-1, dann würde Sternberg wohl die Guttau-Rolle links offensiv übernehmen.

Vor dem Spiel

Wie befürchtet fällt also Guttau angeschlagen aus, auch Shcherbakovski fehlt komplett im Kader. Auf der Bank sitzen heute Eisele, Vollert, Kastenhofer, Papadopoulos, Dehl, Gündüz und Derstroff. Youngster Dehl bekommt also eine Pause, Gündüz steht mal wieder im Aufgebot.

Vor dem Spiel

Das ist die heutige HFC-Startelf: S. Müller - Landgraf, Reddemann, Vucur, Boeder - Nietfeld, Titsch Rivero - Lindenhahn, Eberwein, Sternberg, Boyd.

Vor dem Spiel

Noch zwei Stunden bis zum Anpfiff. Schiedsrichter heute wird Christof Günsch sein. Der 34-Jährige kommt aus Marburg, pfeift auch in der 2. Bundesliga und brachte dem HFC zuletzt Glück: 2018 leitete er den 2:0-Heimsieg gegen Zwickau. Dazu kommen drei weitere Spiele, in den es Sieg, Remis und Niederlage für Halle gab. Gegner Hansa pfiff Günsch bislang zwei Mal (2015 und 2017), beide Partien gewann Rostock.

Vor dem Spiel

Bislang ist lediglich eine Partie am Wochenende abgesagt worden: Bayern II gegen SV Meppen. Auch beim KFC Uerdingen hat es einen Corona-Fall gegeben, dennoch findet das Spiel gegen Unterhaching am Samstag statt.

Vor dem Spiel

Alle Corona-Tests waren negativ, das Spiel kann wie geplant stattfinden. Das war unter der Woche noch alles andere als klar gewesen. Mal schauen, ob der HFC seine Horror-Bilanz gegen die Top-Teams aus der 3. Liga heute etwas aufbessern kann, denn zu denen gehört Gegner Hansa als Tabellenfünfter bislang.

Vor dem Spiel

Willkommen zum Liveticker! Ab etwa 12.30 Uhr beginnen wir hier mit der Berichterstattung zum Duell. Vorab die Frage: Wie geht's denn aus heute?