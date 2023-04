Halle (Saale)/MZ - Lucas Halangk hat sich zuletzt beim Halleschen FC in den Vordergrund gespielt, die Belohung folgte am Donnerstag: Der 19-Jährige unterschrieb einen neuen Vertrag beim HFC über die Saison hinaus. Bis wann der Konrakt genau läuft, teilte der Klub nicht mit.

Halangk, gebürtiger Magdeburger, spielt seit 2020 für Halle, durchlief die B- und A-Jungend und wurde zu den Profis in die 3. Liga hochgezogen. In der laufenden Saison kam er auf fünf Einsätze, stand unter Trainer Sreto Ristic dabei sogar zwei Mal in der Startelf. Als Vertreter von Niklas Kreuzer auf der rechten Außenbahn machte er seine Sache dabei sehr gut, zuletzt beim 1:0-Sieg in Bayreuth.

Bei diesen fünf Einsätzen soll es für den Flügelspieler nicht bleiben. „Lucas Halangk bringt viele Voraussetzungen mit, um sich dauerhaft einen Platz im HFC-Team zu erobern“, sagt Sportdirektor Thomas Sobotzik zur Vertragsverlängerung.