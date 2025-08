Mit zwei 1:0-Siegen ist der Hallesche FC in die Saison gestartet. Wo es noch Luft nach oben gibt und was sich im Kader tun könnte.

Kommt noch ein Neuer? So bewertet Sportchef Daniel Meyer den Saisonstart des HFC

Daniel Meyer geht in seine zweite Saison als Sportchef des HFC.

Halle/MZ - Als Rico Schmitt Trainer des Halleschen FC war, hat er einen Satz geprägt: „Erfolg ist der Kitt“. Was der Coach, von 2016 bis 2018 in Halle, damit meinte: Gewinnt eine Fußballmannschaft, werden sämtliche Zweifel, wird sämtlicher Ärger in und um einen Verein weggefegt.