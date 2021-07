HFC-Gegner SV Meppen muss Testspiel absagen

Meppen/MZ - Rückschlag für den SV Meppen: Der Auftaktgegner des Halleschen FC in der neuen Saison der 3. Fußballliga kann sein Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln, das für Freitag angesetzt war, nicht bestreiten.

Grund sind die starken Regenfälle in Nordrhein-Westfalen. Gespielt werden sollte in Billerbeck. Am Samstag testet Meppen aber gegen den niederländischen Zweitligisten Almere.

Die Emsländer, die vom ehemaligen HFC-Coach Rico Schmitt trainiert werden, sind am 24. Juli erster Gegner im Leuna Chemie Stadion.