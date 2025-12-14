Bocar Baro hatte lange Zeit mit Rückenproblemen zu kämpfen. Im Derby gegen dem FCM II wird der HFC-Stürmer zum Held. Sein Tor war kein Zufall.

Wie HFC-Profi Baro sein Traumtor gegen den FCM schon im Training vorbereitet hat

Halle/MZ. - Manchmal kann Fußball ein ganz einfach durchchoreographiertes Spiel sein. Die Entstehung des Tores, das dem Halleschen FC ein ruhiges Weihnachtsfest sicherte, ist beispielsweise in den vergangenen Wochen im Kopf von Bocar Baros genau so abgelaufen.