Hässliche Szenen nach Pokalspiel Nach Provokationen: Fans des HFC gehen in Weißenfels auf Heimanhänger los - die Polizei muss eingreifen

Das 3:0 des Halleschen FC im Landespokal beim SSC Weißenfels hatte ein hässliches Nachspiel. Nach Provokationen gingen HFC-Fans auf Heimanhänger los.

Aktualisiert: 07.09.2025, 10:38
Erst der Aufmarsch der Polizei beendete die Zusammenstöße zwischen den Fanlagern. (Foto: Wölfling)

Weißenfels/MZ/FAB - Der Hallesche FC war gerade dabei, im Kreis sein 3:0 gegen den SSC Weißenfels zu feiern, da begann hinter den Spielern und Betreuern auf den Rängen ein hässliches Nachspiel des Fußball-Landespokalspiels.