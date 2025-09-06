Das 3:0 des Halleschen FC im Landespokal beim SSC Weißenfels hatte ein hässliches Nachspiel. Nach Provokationen gingen HFC-Fans auf Heimanhänger los.

Nach Provokationen: Fans des HFC gehen in Weißenfels auf Heimanhänger los - die Polizei muss eingreifen

Erst der Aufmarsch der Polizei beendete die Zusammenstöße zwischen den Fanlagern.

Weißenfels/MZ/FAB - Der Hallesche FC war gerade dabei, im Kreis sein 3:0 gegen den SSC Weißenfels zu feiern, da begann hinter den Spielern und Betreuern auf den Rängen ein hässliches Nachspiel des Fußball-Landespokalspiels.