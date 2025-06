Der Hallesche FC ist am Montag in die Vorbereitung auf die Saison 2025/26 der Regionalliga Nordost eingestiegen. Mit Fabrice Hartmann fehlte aber ein prominenter Spieler.

Fabrice Hartmann erzielte acht Tore für den HFC in der vergangenen Saison.

Halle/MZ - Beim Trainingsauftakt am Montag bekamen die Fans des Halleschen FC viele neue Gesichter zu sehen - sechs Zugänge plus einen neuen Chef- und Co-Trainer. Zwei altbekannte Gesichter fehlten aber: Jonas Nietfeld, was der Verein angekündigt hatte, aber auch Fabrice Hartmann.