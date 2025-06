Am Mittag teilte der HFC überraschend mit, dass der Angreifer nicht beim Start in die Vorbereitung dabei sein wird. Wie die vertragliche Konstellation um den Stürmer ist.

Halle/MZ/Cki - Diese Meldung des Halleschen FC kam am Montagmittag überraschend: Wie der Verein mitteilte, wird Routinier Jonas Nietfeld am Nachmittag beim Auftakttraining im Leuna‑Chemie‑Stadion nicht dabei sein. „Noch nicht final geklärt ist die Situation von Jonas Nietfeld. Er wird daher zunächst beim Auftakt der Vorbereitung fehlen. Nach einem Gespräch mit dem neuen Trainer zur angedachten Rolle in der kommenden Saison, gibt es auf Seiten des Vereines nun noch Themen zu klären.“