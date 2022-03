Hallescher FC - Viktoria Berlin im Liveticker

Nachholspiel in der 3. Liga: Der Hallesche FC spielt am Mittwochabend gegen Viktoria Berlin. Das Spiel im Liveticker.

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC empfängt am Mittwochabend Aufsteiger Viktoria Berlin zu einem Nachholspiel der 3. Liga im Leuna-Chemie-Stadion. Anstoß ist um 19 Uhr, wir berichten hier ausführlich im Liveticker. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: HFC - Viktoria -:-

Vor dem Spiel - HFC-Coach Meyer wird seine Startelf heute mit Sicherheit umbauen, schließlich kehrt Kreuzer nach Gelbsperre zurück und wird wieder anstatt Youngster Wosz die rechte Seite beackern. Aber gibt es weitere Wechsel? Nietfeld fällt weiter aus, wodurch Reddemann der Abwehrchef bleibt. Ansonsten drängen sich eigentlich keine Spieler aus der "zweiten Reihe" auf. So könnte die Startelf also aussehen: Schreiber - Vollert, Reddemann, Landgraf - Kreuzer, Löhmannsröben, Titsch Rivero, Guttau - Eberwein, Shcherbakovski - Huth.

Vor dem Spiel - Schiedsrichter heute ist Nico Fuchs. Aufmerksamen HFC-Fans sollte der 27-Jährige noch ein Begriff sein: Er pfiff Halle jüngst beim 2:0-Sieg gegen den FSV Zwickau - und zwar ohne nennenswerte Fehler und recht souverän. Fuchs absolviert heute sein achtes Drittligaspiel in seiner noch jungen Karriere.

Vor dem Spiel - Die Vorzeichen stehen gut beim HFC. Die Form stimmte zuletzt, trotz der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Waldhof Mannheim. Zuvor gab es drei Siege in Folge, der Fußball hat sich insgesamt gut entwickelt unter Trainer André Meyer. Ganz anders bei Viktoria Berlin: Das Team befindet sich im freien Fall, holte 2022 erst einen Punkt aus sechs Partien, der letzte Sieg in der 3. Liga gelang am 30. Oktober. Trainer Benedetto Muzzicato wurde bereits entlassen, ein Nachfolger noch nicht gefunden. In Halle wird erneut Interimscoach David Petrzyk an der Linie stehen.

Vor dem Spiel - Ein Blick auf die Tabelle der 3. Liga zeigt, wie groß die Chancen für den HFC heute ist, einen gewaltigen Schritt raus aus dem Abstiegskampf zu machen. 32 Punkte hat Halle auf dem Konto, 27 sind es bei den Berlinern (bei einem Spiel weniger), der Abstieg steht bei 25 (SC Verl). Gewinnt Halle heute, bleibt die Viktoria ganz tief unten drin und der HFC kann erst einmal durchschnaufen.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Das Ende Januar wenige Stunde vor Anpfiff abgesagte Drittliga-Spiel zwischen HFC und Viktoria wird heute nachgeholt. Damals machten zu viele Corona-Fälle bei den Berlinern die Austragung unmöglich. Hoffen wir, dass heute alles stabil bleibt.