Die SG Bernburg/Baalberge sicherte sich am 18. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den FSV Askania Ballenstedt (Flex).

Bernburg/MTU. Die 20 Besucher der Sparkassen-Arena Bernburg haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bernburger schlugen das Team aus Ballenstedt mit 2:1 (2:0) knapp.

Julian Bernd Deckert traf für die SG Bernburg/Baalberge in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Bernburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 42 wurde das zweite Tor durch Anton Reichel erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.06.2025, 18.45 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 18

2:0 Vorsprung für SG Bernburg/Baalberge – 42. Minute

In der 71. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Bernburg/Baalberge steckte einmal Gelb ein.

In Minute 78 fiel der finale Treffer der Partie. 33 Minuten nach der Pause gelang es Marian Müller Weidenbach, den Ball ins Netz zu befördern und den Ballenstedtern noch ein Tor zu verschaffen (78.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FSV Askania Ballenstedt (Flex) wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 92 einen Spieler vom Platz nehmen. Die SG Bernburg/Baalberge sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SG Bernburg/Baalberge – FSV Askania Ballenstedt (Flex)

SG Bernburg/Baalberge: Röder – Hobusch (75. Abdulrahman), Beck, Schmitz (55. Kremin), Erdmann (75. Semmler), Schmidt, Deckert (38. Müller), Pülicher, Reichel (70. Krezepek), Knopf, Böhlert

FSV Askania Ballenstedt (Flex): Wenzel – Welter (65. Knust), Radacz, Müller Weidenbach, Kepke, Knödel, Meves, Jacobs, Zermann (46. Krause), Wesemann, Bendzko

Tore: 1:0 Julian Bernd Deckert (13.), 2:0 Anton Reichel (42.), 2:1 Marian Müller Weidenbach (78.); Schiedsrichter: Florian Köthe (Staßfurt); Zuschauer: 20