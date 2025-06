Der deutsche Radprofi Florian Lipowitz hat auf der Königsetappe der Dauphiné-Rundfahrt erneut eine ganz starke Leistung gezeigt. Der 24-Jährige vom Team Red-Bull-Bora-hansgrohe hinterließ bei großer Hitze auf dem Weg nach Valmeinier mit gleich drei Bergen der höchsten Kategorie einen beeindruckenden Eindruck und belegte am Ende Platz drei.

Schneller als Lipowitz, der das Trikot des besten Jungprofis verteidigte, waren nur Topfavorit Tadej Pogacar aus Slowenien und dessen erster Verfolger Jonas Vingegaard aus Dänemark. Für den dreimaligen Tour-de-France-Champion Pogacar war es bereits der dritte Etappensieg auf der aktuellen Rundfahrt. In der Gesamtwertung liegt der Slowene 1:01 Minuten vor Vingegaard, Lipowitz hat einen Rückstand von 2:21 Minuten auf den Slowenen.

Tour-Generalprobe endet am Sonntag

Pogacar setzte sich auf dem Schlussanstieg entscheidend ab, die Konkurrenten konnten auf den letzten Kilometern hinauf nach Valmeinier nicht mehr mithalten. Die Dauphiné-Rundfahrt geht an diesem Sonntag auf dem Plateau du Mont-Cenis zu Ende. Die Tour de France beginnt am 5. Juli in Lille.