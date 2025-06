Am 30. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der Osterweddinger SV vor 78 Fußballfans über einen soliden 4:2 (2:0)-Erfolg gegen die SG Blau-Weiß Gerwisch freuen.

Sülzetal/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der Osterweddinger SV und die SG Blau-Weiß Gerwisch am Freitag 4:2 (2:0) getrennt.

Nach 18 Minuten schoss Tom Robin Koch das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor – wieder durch Koch (32.) erzielt wurde.

Doppelpack von Tom Robin Koch bringt Osterweddinger SV 2:0 in Führung – Minute 32

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Manuel Hübler/Osterwedding (47.), gefolgt von Jonathan Matthe (SG Blau-Weiß Gerwisch) in Minute 72 und Brian Schuller (SG Blau-Weiß Gerwisch) in Minute 86. Spielstand 3:2 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.06.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 30

In der Nachspielzeit nutzte der Osterweddinger SV noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Spielminute konnte Koch (Osterwedding) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+4). Mit 4:2 verließen die Osterweddinger den Platz als Sieger. Der Osterweddinger SV sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SG Blau-Weiß Gerwisch

Osterweddinger SV: Helmholz (84. Falkenberg) – Schulze, Barkowski, Treusch, Hübler, Klaus, Koch, Iser (67. Frimel), Embach, Magel (78. Loof), Gläser

SG Blau-Weiß Gerwisch: Benecke – Matthe, Gehrmann (51. Gerber), Fritz, Möser, Brandt, Mangold (71. Schuller), Dake, Kattner (67. Dünnebier), Laue (67. Stange), Lisak (81. Thormeier)

Tore: 1:0 Tom Robin Koch (18.), 2:0 Tom Robin Koch (32.), 3:0 Manuel Hübler (47.), 3:1 Jonathan Matthe (72.), 3:2 Brian Schuller (86.), 4:2 Tom Robin Koch (90.+4); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Otto Wilhelm Neumann, Johann Eisfeld; Zuschauer: 78