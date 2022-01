Hallescher FC trennt sich von Fabian Menig

Halle (Saale)/MZ - Diese Nachricht kommt durchaus überraschend: Der Hallesche FC hat sich mit sofortiger Wirkung von Fabian Menig getrennt. Der Vertrag mit dem 27 Jahre alten Abwehrspieler wurde „in beiderseitigem Einvernehmen“ aufgelöst, teilte der HFC am Dienstag mit.

Rechtsverteidiger Menig steht offenbar vor einem Vereinswechsel, den der HFC mit der Vertragsauflösung ablösefrei ermöglichen will. Somit spart Halle zumindest das Gehalt des Spielers, der eigentlich noch bis Ende Juni 2022 unter Vertrag stand.

Fabian Menig spielte nur neun Mal für den Halleschen FC

Fabian Menig und der HFC - das war keine Erfolgsgeschichte. 2020 war der Verteidiger aus Österreich nach Halle gewechselt, fiel dort aber immer wieder verletzt aus. In seiner ersten Saison kam er lediglich zu neun Kurzeinsätzen, in der laufenden Spielzeit war er sogar noch komplett ohne Einsatzminute.

„Fabian hatte lange mit Verletzungssorgen zu kämpfen und verlor dadurch etwas den Anschluss", sagte HFC-Sportdirektor Ralf Minge, der dem Spieler keine große Hoffnung auf Einsätze in der Drittliga-Rückrunde machen konnte.

In der Winterpause hatte Menig unter dem neuen Trainer André Meyer in den Testspielen seine Einsatzzeiten bekommen, konnte dabei aber offenbar nicht überzeuge und würde als verzichtbar eingestuft: Hinten rechts setzt der Klub auf Stammkraft Niklas Kreuzer, auch Niklas Kastenhofer kann dort spielen.

Hallescher FC: Kommt Ersatz für Fabian Menig?

So kam es am 18. Januar zur vorzeitigen Trennung. Eine Vertragsverlängerung über den Sommer hinaus wäre in Halle wohl ohnehin extrem unwahrscheinlich gewesen. Aktuell stehen noch 28 Profis beim HFC unter Vertrag.

Menig spielte vor der seiner Zeit in Halle für den VfR Aalen, Preußen Münster und Admira Wacker Mödling. Wohin es ihn nun zieht, ist offen. Ebenso wie die Frage, ob der HFC das gesparte Gehalt in einen Zugang investieren wird.