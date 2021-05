Hallescher FC trainiert vor Fans - und mit Ungewissheit

Halle (Saale) - Stimmung und Aufmunterung für die Fußballer des Halleschen FC gab es am Freitagnachmittag von etwa 120 Fans. Doch das Abschlusstraining vor dem Qualifikationsspiel um den DFB-Pokal-Einzug gegen den 1. FC Magdeburg am Sonnabend in Halberstadt (16 Uhr/MDR) wurde auch von Ungewissheit begleitet.

Zuvor war die Nachricht umgegangen: Das Gericht des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt hat die Entscheidung, den Landespokal einzufrieren, gekippt. Es gab damit in zweiter Instanz dem Landesklasse-Vertreter Graf Zeppelin Abtsdorf recht, der Einspruch erhoben hatte. Heißt: Ob der Sieger des Duells HFC gegen FCM am DFB-Pokal teilnehmen kann, ist offen. „Es gibt zweifellos glücklichere Vorzeichen für ein Derby mit Finalcharakter. Wir wollen dennoch die Chance auf die Teilnahme am DFB-Pokal wahren“, so HFC-Sportchef Ralf Minge. (mz)