Dem Halleschen FC steht in der kommenden Saison mehr Geld für seine Profimannschaft zur Verfügung.

Halle/MZ - Nach zwei Siegen in Folge hat der Hallesche FC den Klassenerhalt in der dritten Fußballliga wieder fester im Blick. Am Samstag sollten beim formstärksten Team der Liga, Preußen Münster, die nächsten Punkte folgen. Daraus wurde leider nichts.