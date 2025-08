712 Partien hat Zverev in seiner Karriere auf der ATP-Tour absolviert - der 500. Sieg sichert ihm den Einzug ins Achtelfinale beim Masters in Toronto. Den nächsten Gegner mag er nicht.

Toronto - Alexander Zverev hat zum 500. Mal ein Match auf der ATP-Tour gewonnen und beim Masters in Toronto das Achtelfinale erreicht. Der an Nummer eins gesetzte Olympiasieger bezwang Matteo Arnaldi nach Schwierigkeiten im ersten Satz 5:7 (5:7), 6:3, 6:2. „Das ist ein toller Erfolg. Es gibt nicht viele Spieler, die diesen Meilenstein erreicht haben. Ich will natürlich noch 500 weitere Siege oder noch mehr“, sagte Zverev in Kanada. Bei dem mit rund 9,2 Millionen US-Dollar (rund 8 Mio. Euro) dotierten Hartplatz-Turnier trifft er als nächstes auf Francisco Cerundolo aus Argentinien. Von bislang drei Duellen mit der Nummer 24 der Weltrangliste konnte Zverev, die Nummer drei der Welt, keines gewinnen.

Zverev steigert sich nach dem ersten Durchgang

Gegen Arnaldi verlor Zverev im ersten Durchgang nach gutem Beginn die Kontrolle über das Match. Zverev lag bereits 4:2 vorn und hatte die Chance auf ein weiteres Break, ehe Arnaldi sich steigerte, die deutsche Nummer eins zunehmend verunsichert wirkte und sich immer wieder Fehler mit seiner eigentlich so starken Rückhand leistete. Die ersten drei Satzbälle gegen sich wehrte Zverev noch ab, musste den ersten Durchgang im Tiebreak aber abgeben.

„Ich habe besser von der Grundlinie gespielt je länger das Match ging. Meine Rückhand hat sich komisch angefühlt, das passiert nicht oft“, sagte Zverev. „Danach habe ich mich wohler gefühlt und war zufrieden mit meinem Niveau.“

Im zweiten Satz marschierte er zu einem schnellen 6:3 und dem Satzausgleich. Im dritten Durchgang vergab Zverev beim Stand von 1:1 zwar zunächst drei weitere Break-Chancen und wirkte unzufrieden mit sich, holte am Ende aber nach 2:46 Stunden dennoch souverän den Sieg. Kurz zuvor sorgte er im Publikum für Begeisterung, als er einen Tennisball mit der Hosentasche fing.