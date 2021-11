„Geisterspiel" in 49.000-Mann-Arena: HFC-Ultras reisen nicht nach Hannover

In Osnabrück ar der HFC-Fanblock nahezu komplett leer geblieben.

Halle (Saale)/MZ - Ein stimmungsvolles Drittligaspiel war für den Halleschen FC am Samstag ohnehin nicht zu erwarten. Doch nun wird die Partie beim Aufsteiger TSV Havelse in der gewaltigen HDI-Arena in Hannover noch stiller: Die HFC-Ultras haben ihren Boykott angekündigt.

Grund für das Fernbleiben der aktiven Fanszene ist die in Hannover geltende 2G-Regel, die nur geimpften und genesenen Personen Zutritt zum Spiel erbaubt. Aus dem gleichen Grund hatten die HFC-Ultras bereits das Spiel beim VfL Osnabrück boykottiert.

So wird die Partie des HFC beim Tabellenschlusslicht vor einer gespentischen Kulisse stattfinden. Weil das eigene „Wilhelm-Langrehr-Stadion“ in Garbsen den Ansprüchen der 3. Liga nicht genügt, bestreitet Havelse seine Heimspiele in Hannover.

Die gigantische Arena bietet 49.000 Zuschauern Platz, der Schnitt beim TSV liegt aber nur bei 2037. Und auch aus dem Gästeblock wird am Samstag (14 Uhr im Liveticker) kein lautstarker Support zu hören sein.