Per kunstvollem Hackentor besorgte Joe Joe Richardson das 2:0.

Halle/MZ - Der Hallesche FC hat in der Fußball-Regionalliga einen sicher geglaubten Sieg fahrlässig verspielt. Nach 2:0-Führung reichte es gegen die Feierabend-Fußballer vom FC Eilenburg am Sonntag vor 5.712 Zuschauer im Leuna-Chemie-Stadion nur zu einem 2:2. Der HFC droht damit früh den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren.