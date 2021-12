„Fühlt sich erstmal an wie eine Niederlage“

Halle (Saale)/MZ - Kein Sieger im Kellerduell der 3. Liga: Der Hallesche FC hat durch das 0:0 im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers einen Schritt aus der Krise verpasst, aber auch die Gäste stecken nach dem Spiel weiter tief im Abstiegskampf. Wer kann mit dem Ergebnis besser leben? Die Stimmen zur Partie.

Florian Schnorrenberg (HFC-Trainer): „Wir hatten in der ersten halben Stunden schon Probleme, ins Spiel zu finden. Da hat man gemerkt, dass uns nach den Niederlage die Leichtigkeit gefehlt hat. ich möchte meiner Mannschaft aber auf keinen Fall das Engagement absprechen. In der zweiten Halbzeit haben wir den Druck erhöht, ohne dabei die klare Chancen zu haben. Alles in allem war es ein umkämpfter Punkt.“

Julian Derstroff (HFC-Profi): „Es ist beschissen und fühlt sich erst einmal an wie eine Niederlage. Wir haben viel versucht, es war ein intensives Spiel. Wir tun uns schwer und müssten mal wieder in Führung gehen. Man hat schon gemerkt, dass beide Mannschaft zuletzt keine positiven Ergebnisse hatten.“

Danny Schwarz (Würzburg-Trainer): „Den Punkt nehmen wir gerne mit, er geht auch absolut in Ordnung. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit ein ganz gutes Spiel gemacht, da waren wir am Drücker. Das Spiel war bis zum Schluss auf Messers Schneide. Wenn man unten drin steht, spielt man nicht so frei von der Leber weg. Aber wir hatten trotzdem unsere Möglichkeiten. Auf die Leistung kann man aufbauen.“

Hendrik Bonmann (Würzburg-Keeper): „Mit dem Spiel können wir zufrieden sein, das war gut von uns, auch wenn uns die zwingenden Situation gefehlt haben. Aber in unserer Situation reicht ein Punkt nicht, zumal wir einen Tick besser waren. Da muss wieder mehr von uns kommen, Halle war auch nicht so stark heute.“ (Quelle: Magenta Sport)