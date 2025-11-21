Beim Spiel in Jena blieb der Gästeblock für die ersten zwölf Minuten leer. Das war der Grund dafür.

Darum waren die HFC-Fans in Jena die ersten zwölf Minuten nicht im Block

Die HFC-Fans blieben in Jena die ersten zwölf Minuten des Spiels außerhalb des Blocks.

Halle/MZ - Der Hallesche FC hat am Freitagabend ein 1:1 bei Carl Zeiss Jena geholt. Nach starker Leistung kassierte der Fußball-Regionalligist in der Nachspielzeit den Ausgleich.

Für ein ungewohntes Bild sorgten die Anhänger des HFC in den ersten zwölf Minuten des Spiels. Sie ließen den Gästeblock leer - aus Protest gegen die nur 800 Gästetickets, was nur die Hälfte des Kontingentes entspricht. Hintergrund war die Einstufung der Partie als Risikospiel.

"Heute 12 Minuten den Block komplett leer lassen! Gegen Kollektivstrafen. Für den Erhalt von vollen Gästekontingenten", war auf einem Zettel vor dem Eingang des Gästeblocks zu lesen, den die Ultras zudem mit Absperrband versehen hatten. Entsprechende Fotos kursieren in den Sozialen Netzwerken.