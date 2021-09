Ex-HFC-Profi Dorian Diring: „Halle ist ein sehr guter Verein“

Dorian Diring spielte in der 3. Liga für Halle und Mannheim. (Archivbild)

Mannheim/MZ - Für das Spiel zwischen Waldhof Mannheim und dem Halleschen FC am Samstag (2:1) hatte sich Magenta Sport den idealen Gast eingeladen: Dorian Diring kennt beide Klubs besten, weil er für beide selbst gespielt hat. Und so plauderte der Franzose vor Anpfiff gut gelaunt über das anstehende Drittliga-Spiel und seine Erinnerungen.

2015 war der Mittelfeldspieler von Erzgebirge Aue aus der 2. Bundesliga zum Drittligisten HFC gewechselt, zwei Saisons trug er das rot-weiße Trikot. „Ich bin damals eine Etage runter gegangen, weil ich Spielpraxis brauchte. Das hat in Halle geklappt. Ich habe viel gespielt, das war eine schöne Zeit“, sagte der 29-Jährige rückblickend. 48 Mal stand er für den HFC auf dem Rasen.

Sein Abschied aus Halle 2017 habe dann auch persönliche Gründe gehabt: „Ich wollte wieder näher an meine Heimat, deswegen habe ich mich für den Wechsel nach Mannheim entschieden.“ Mit dem Traditionsklub stieg Diring später in die 3. Liga auf, blieb vier Jahre, hatte allerdings mit schweren Verletzungen zu kämpfen und blieb fast 600 Tage ohne Einsatz.

Ex-HFC-Profi Dorian Diring drückt Waldhof Mannheim die Daumen

Trotzdem ist ihm Waldhof etwas mehr ans Herz gewachsen als der HFC. „Ich komme immer wieder gerne hier hin, ich hatte eine supertolle Zeit hier und kenne noch viele Leute“, schwärmte Diring vom Carl-Benz-Stadion und gab seine Sympathien auch offen zu: „Ich hoffe, dass sie heute gewinnen!“ Dieser Wunsch wurde ihm anschließend auch erfüllt.

Allerdings fand der Franzose auch für den aktuellen Halleschen FC noch einmal lobende Worte: „Halle ist ein sehr guter Verein in der 3. Liga, der schon seit langem den Sprung nach oben schaffen will. Aber jeder weiß, dass die 3. Liga nicht so einfach ist.“

Dorian Diring ist seit Sommer 2021, als sein Vertrag in Mannheim auslief, vereinslos. Ob seine Karriere nach dem schweren Knorpelschaden im Knie noch weitergehen kann, bleibt fraglich.