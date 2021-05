Ex-HFC-Profi Akaki Gogia verlässt Union Berlin

Berlin - Der 1. FC Union trennt sich zum Saisonende von Mittelfeldspieler Akaki Gogia. Der auslaufende Vertrag mit dem 29-Jährigen wird nicht verlängert, teilte der Berliner Fußball-Bundesligist am Freitag mit.

Gogia spielt nach seinem Wechsel von Dynamo Dresden seit vier Jahren für die Eisernen und gehörte zum Team, das 2019 den Bundesliga-Aufstieg schaffte. In dieser Saison kam er nur zu sieben Einsätzen als Einwechselspieler, in der Vorsaison setzte ihn ein Kreuzbandriss lange Zeit außer Gefecht.

Akaki Gogia verlässt Union Berlin: Neuer Klub noch unklar

„Für mich persönlich war es schade, dass ich nach meiner Verletzung nicht mehr regelmäßig auf dem Platz stehen konnte, trotzdem möchte ich mich bei allen Unionern für die tolle Unterstützung in den letzten Jahren bedanken“, sagte Gogia.

Seinen Durchbruch im Profi-Fußball hatte Gogia beim Halleschen FC gefeiert, für den er zwischen 2013 und 2015 insgesamt 19 Tore in 71 Drittliga-Spiele schoss. In Halle war „Andi“ Publikumsliebling und genießt noch heute große Symphatien in Fankreisen.

Für wen Gogia künftig spielen wird, wurde nicht bekanntgegeben. Zuvor hatten die Eisernen bereits den Abschied von Christian Gentner (Ziel unbekannt), Florian Hübner (1. FC Nürnberg) und Christopher Lenz (Eintracht Frankfurt) für die kommende Spielzeit verkündet. (dpa/sid/mz)