Schiedsrichter aus Halle pfeift künftig in der 3. Liga

Halle (Saale)/MZ - In der kommenden Drittliga-Saison 2022/23 ist offenbar auch ein Schiedrichter aus Halle an der Saale mit dabei. Wie das Portal „liga3-online.de“ ohne Nennung von Quellen berichtet, steigt Eric Weisbach aus der Regionalliga in die 3. Liga auf.

Der 25-Jährige vom TSV Leuna lebt in Halle und wird künftig entsprechend keine Spiele des Halleschen FC leiten dürfen. Bislang war der Unparteiische in der Regionalliga Nordost sowie den unteren Ligen aktiv. Mit guten Leistungen empfahl er sich offenbar für höhere Aufbaben beim Deutschen Fußball-Bund (DFB).

3. Liga: Franziska Wildfeuer wird zweite Schiedsrichterin 2022/23

Neben Weisbach sollen laut Bericht auch Franziska Wildfeuer (Lübeck), Felix Bickel (Wolfsburg), Jonas Brombacher (Kandern), Timo Gansloweit (Dortmund), Luca Jürgensen (Hamburg) und Assad Nouhoum (Bruck) künftig in der 3. Liga pfeifen. Die 28 Jahre alte Wildfeuer ist damit nach Riem Hussein die zweite Frau, die in Deutschlands dritthöchster Spielklasse im Einsatz sein wird.

Nicht mehr dabei in Liga 3 sind Eric Müller, Franz Bokop und Patrick Glaser. Vor allem Schiedsrichter Bokop (Vechta) dürfte vielen HFC-Fans noch in schlechter Erinnerung sein: Er verweigerte Halle in Braunschweig zuletzt ein reguläres Ausgleichstor, weil er in einer krassen Fehlwahrnehmung auf Abseits entschieden hatte. Auch beim DFB hinterließ dies offenbar nachhaltige Wirkung.