Julien Damelang erlöste den Halleschen FC gegen den ZFC Meuselwitz. Der 22-jährige Offensivspieler setzt damit seine famose Saison fort. Er erinnert sogar an eine Legende.

Diese Fabelquote von HFC-Profi Julien Damelang ist in der Regionalliga einzigartig

Halle/MZ/FAB - Es war Thomas Müller, der sich einst selbst zum Raumdeuter ernannte. Mit dem Original des FC Bayern München, der seine Karriere inzwischen in Kanada ausklingen lässt, hat der Begriff Eingang in das Fußballvokabular gefunden. Ein Raumdeuter, das ist ein Spieler, der intuitiv vermag, zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf dem Rasen aufzutauchen.