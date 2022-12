Diese Abwehrspieler passen ins Profil der 3. Liga

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC würde seinen Kader im Winter gerne mit einem Innenverteidiger verstärken - sofern die Verpflichtung wirtschaftlich machbar ist. Wir haben uns auf dem Markt umgeschaut, welche Spieler in Frage kämen. Es darf also spekuliert werden! Ein Interesse des HFC an den genannten Spielern ist nicht bekannt, sofern nicht explizit erwähnt.

Nico Antonitsch (31 Jahre, FC Ingolstadt)

Der Routinier spielt bei den Schanzern sportlich keine große Rolle, würde aber extrem viel Erfahrung mitbringen. 103 Mal spielte der Österreicher in der 3. Liga, dazu 28 Mal in der 2. Bundesliga sowie 19 Mal in der ersten Liga seinen Heimatlandes. Sein Vertrag läuft noch bis 2023 beim FCI, er dürfte vom Gehalt her zudem klar über dem HFC-Schnitt liegen.

Dominik Becker (22 Jahre, 1. FC Saarbrücken)

Aktuell ist der Abwehrspieler von Werder Bremen II an den FCS ausgeliehen, wo er in der Hinrunde aber nur auf 130 Einsatzminuten kam. Unbefriedigend für alle Seiten. Ein Modell könnte sein, die Leihe abzubrechen und den talentierten Becker woanders in Liga drei zu parken. Vielleicht ja in Halle?

Aaron Berzel (30 Jahre, SC Verl)

Im Sommer schloss sich der gebürtige Heidelberger dem SC an, ohne sportlichen Erfolg. In Verl ist er nur Reservist, sein Vertrag läuft aus.

Quirin Moll (31 Jahre, 1860 München)

Bei den ambitionierten "Löwen" ist der Defensivspieler aktuell außen vor, was einen Winterwechsel zumindest möglich machen könnte. Moll kann im Mittelfeld und der Innenverteidigung spielen und bringt die geballte Erfahrung aus 48 Zweit- und 205 Drittligaspielen mit. Knackpunkt ist sicher, dass Moll nicht zu den Geringverdienern in der 3. Liga zählt.

Malcolm Cacutalua (28 Jahre, 1. FC Magdeburg)

Der Ex-Auer (73 Zweitligaspiele) ist ein interessanter Mann, weil er innen und rechts verteidigen kann. Sein Wechsel im Sommer zum FCM zahlte sich bislang nicht aus, dort ist nur Ersatz. Eine Leihe im Winter wäre vielleicht eine gute Lösung, auch wenn er dafür wohl eine Liga „absteigen“ müsste.

Gerrit Nauber (30 Jahre, Go Ahead Eagles)

Beim niederländischen Erstligisten kommt der Ex-Duisburger und Ex-Sandhauser nicht zum Einsatz, sein Vertrag läut noch bis zum Sommer. Nauber kennt die 3. Liga aus einer starken Saison mit den Sportfreunden Lotte und spielte anschließend 119 Mal in der 2. Bundesliga. Dürfte vom Gehalt her aber nur für ambitionierte Drittligisten finanzierbar sein.

Hans-Juraj Hartmann (20 Jahre, FSV Mainz 05 II)

Mit Transfers von Reserveteams der Profiklubs machte der HFC zuletzt gute Erfahrungen, Aljaz Casar schlug bekanntlich voll ein. Ein ähnliches Profil hat auch der Kroate Hartmann in Mainz. Noch spielt er Regionalliga (zehn Saisoneinsätze), die 3. Liga wäre ein guter nächster Schritt für das Talent.

Dominik Crljenec (23 Jahre, FSV Mainz 05 II)

Was für Hartmann gilt, gilt erstrecht für den Deutsch-Kroaten Crljenec. Mit seinen 23 Jahren ist er kein Talent mehr, der nächste Schritt muss nun kommen. Mit 60 Regionalligaspielen ist er eigentlich reif, sich eine Liga höher auszuprobieren. Ob er dann eine „Soforthilfe“ wäre, ist sicher diskutabel.

Ricardo Henning (22 Jahre, 1. FC Köln II)

Der Deutsch-Jamaikaner mit dem Gardemaß von 1,93 Metern hat im Profiteam des FC wohl keine Perspektive. 68 Mal lief er für seinen Klub in der Regionalliga West auf - der Sprung eine Liga höher scheint folgerichtig.

Leon Schneider (22 Jahre, 1. FC Köln II)

In der Vorsaison war der Eisenhüttenstädter bereits in die 3. Liga an die Würzburger Kickers ausgeliehen, zuvor kickte er für den KFC Uerdingen. 50 Drittliga-Spiele kann der flexibel einsetzbare Defensivspieler aufweisen, dazu kommen 26 Partien in der Regionalliga.

Antonis Aidonis (21 Jahre, VfB Stuttgart)

In der Bundesliga ist der Deutsch-Grieche ohne Perspektive, die Hinrunde absolvierte er in der Regionalliga Südwest. Eine Leihe - im Vorjahr spielte er so bei Dynamo Dresden - könnte eine Option sein.

Tim Sechelmann (23 Jahre, 1. FC Magdeburg)

Ebenfalls beim FCM spielt Sechselmann - oder besser: Er schaut zumeist von der Bank aus zu. Für mehr Spielpraxis wäre wohl ein Wechsel oder eine Leihe nötig, die 3. Liga dabei ein logisches Ziel.

Luca Sirch (23 Jahre, Lok Leipzig)

Schon im Sommer galt der Lok-Abwehrchef als heißer Kandidat für einen Wechsel in die 3. Liga oder 2. Bundesliga, blieb aber überraschend in Leipzig. Doch wird er nach wie vor auf vielen Zetteln höherklassiger Klubs stehen, denn Sirch ist bei Lok Stammkraft und Leistungsträger, er verpasste keine Spielminute. Im Winter wäre allerdings wohl eine Ablöse fällig.

Tim Walbrecht (21 Jahre, Hannover 96 II)

Ein generelles HFC-Interesse am Hannover-Talent sickerte bereits durch. Weil er im Profikader keine Perspektive sieht, könnte Walbrecht schon im Winter wechseln. Die 3. Liga wäre ein logisches Ziel.

Alexander Winkler (30 Jahre, vereinslos)

Bis zum Sommer stand Winkler beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag, seitdem ist er ohne Klub. Dabei sollte es eigentlich einen Markt für den 138-fachen Drittligaspieler geben.

Steffen Schäfer (28 Jahre, vereinslos)

Der SC Verl war bis zum Sommer seine letzte Station. Der gebürtige Kölner kennt die 3. Liga aus 72 Partien - 46 davon für den 1. FC Magdeburg und spielte bereits in Hollands erster Liga.

Kilian Senkbeil (23 Jahre, vereinslos)

Der gebürtige Leipzig hat seinen Vertrag beim lettischen Pokalsieger FK Auda aufgelöst und sucht nun einen neuen Verein. Ausgebildet wurde der Verteidiger bei RB und FC Bayern München, nicht die schlechtesten Namen im deutschen Fußball.

Malik Talabidi (21 Jahre, vereinslos)

Bei Rot-Weiß Erfurt und RB Leipzig ausgebildet spielte der ehemalige deutschen Junioren-Nationalspieler zuletzt beim FC Wil in der Schweiz. Eine Rückkehr nach Deutschland ist offenbar der Plan, den jüngst stellt er sich beim FSV Zwickau aus Testspieler vor.