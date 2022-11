So geht der Hallesche FC den Transferwinter an

Der Ball ruht. Im Hintergrund treiben die sportlich Verantwortlichen die Kaderplanungen voran. Was Sportchef Ralf Minge über den Transferwinter sagt.

Halle (Saale)/MZ - Es ist der immer gleiche Kontrast. In diesem Jahr ist er durch die lange WM-Pause lediglich etwas früher zu beobachten. Auch beim Halleschen FC: Nach der Hinrunde in der dritten Fußballliga verabschiedeten sich die Spieler in die freie Zeit, posten nun erste Bilder aus ihren Urlaubsdomizilen wie etwa Mittelfeldmann Tunay Deniz vom Strand in Dubai oder Verteidiger Sören Reddemann aus Tirol.

Die Verantwortlichen, Sportdirektor Ralf Minge und Trainer André Meyer, hingegen haben gerade viel Arbeit auf dem Tisch. Für sie beginnt wieder die Zeit der Kaderplanungen und -Entscheidungen. Telefonate für den Abgleich der Vorstellungen finden regelmäßig statt.

Hallescher FC hat bei Wintertransfers keine Eile

„Ich hatte am Dienstag wieder ein längeres Gespräch mit dem Trainer“, sagt Minge der MZ. Der erste gemeinsame Standpunkt der HFC-Planer: Direkter Zugzwang auf dem Transfermarkt, die Notwendigkeit, schnell zuzuschlagen, besteht wegen der langen Pause von zwei Monaten nicht.

Dass der Klub in der Wechselperiode bis zum 31. Januar tätig wird, darüber ist man sich aber grundsätzlich einig. Schließlich ist die Abstiegsnot akut – der HFC überwintert mit mageren 16 Punkten aus den bisherigen 17 Spielen nur aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber dem FSV Zwickau nicht unter dem Strich.

„Die Punkteausbeute ist natürlich nicht zufriedenstellend. Das Thema Kontinuität in den Leistungen beschäftigt uns deshalb“, sagt Minge. Die Qualität will er der Mannschaft aber nicht absprechen. „Jetzt alles schlecht zu reden, halten wir nicht für angebracht. Das Potenzial der Mannschaft war in der Hinrunde zu erkennen.“

Hallescher FC: Kommt ein Verteidiger oder doch ein Stürmer?

Das reichte nur eben oft nicht zu Punkten. Den Nachweis, konstant über 90 Minuten mithalten zu können, blieb das junge Team oft schuldig. Deshalb soll nun nachgebessert werden. Die grundsätzlichen finanziellen Voraussetzungen dafür hat der Vorstand geschaffen.

„Der Rahmen ist abgesteckt“, erklärt Minge. Wieviel Spielraum für Verpflichtungen genau besteht, ist aber noch nicht ausgemacht. „Wir befinden uns immer noch in einem fortlaufenden Planungsprozess. Und wir sollten das Ganze bei möglichen Verpflichtungen nicht nur auf das Thema Geld reduzieren. Im Vordergrund steht immer, ob der jeweilige Spieler einen Mehrwert für die Mannschaft haben kann.“

Passt ein Spieler in das gesuchte Profil, könnte es auch zu „Einzelfallentscheidungen“ kommen. Die Verpflichtung eines gestandenen Verteidigers gilt als wahrscheinliches Transferziel. Kapitän Jonas Nietfeld, der zu Saisonbeginn noch Abwehrchef war, dann aber eine erfolgreiche Rückkehr als Stürmer feierte, soll nämlich auch in der Rückrunde auf seiner gelernten Position im Angriff bleiben.

Auch die Zukunft von Ralf Minge ist offen

Oder bemüht sich der HFC etwa doch noch mal doch um einen Stürmer? Auch hier lässt Minge sich nicht in die Karten schauen. „Ich will diesbezüglich keine belastbare Aussage treffen.“ Auch, um keine falschen Erwartungen bei den Fans zu wecken, die dann möglicherweise unerfüllt bleiben. „Es geht immer nach der ,Wenn-dann-Strategie’. Das gilt auch für etwaige Abgänge“, sagt Minge. Heißt so viel wie: Alles ist möglich, aber noch nichts entschieden.

Wenn sich für den Verein tatsächlich die Möglichkeit auftut einen Torjäger zu verpflichten, was angesichts der Situation auf dem Markt aber unwahrscheinlich erscheint, dann könnte Nietfeld wieder in der Abwehr spielen.

Auf welcher Position sich der HFC verstärkt, dahinter stehen also noch Fragezeichen. Die gab es zuletzt auch, was die weitere Zusammenarbeit mit Sportdirektor Minge angeht. Dessen Vertrag läuft im Sommer aus. Wiederholt gab es deshalb Spekulationen zu einer möglichen Rückkehr zu Ex-Verein Dynamo Dresden. „Der Verein und der Klassenerhalt stehen an erster Stelle“, sagte Minge dazu. Die Personalplanungen dafür laufen nun.