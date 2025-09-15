weather regenschauer
  4. Nach Derby-Randale bei Halle - BSG Leipzig: Schuldzuweisungen des HFC

Neue schwere Vorwürfe im Raum Der HFC zieht Bilanz nach der Randale rund um das Derby - wer laut Verein vor allem Schuld an den hässlichen Bildern trägt und welche Konsequenzen es geben soll

Der HFC hat Bilanz gezogen nach der Randale rund um das Regionalliga-Derby gegen Chemie Leipzig. Wen der Verein als verantwortlich sieht und welcher neuer Vorwurf im Raum steht.

Aktualisiert: 16.09.2025, 09:13
Nach dem Spiel kam es zu Auseinandersetzungen zwischen HFC-Fans, die auf den Rasen stürmten und Leipziger Spielern, die mit ihren Fans vor dem Gästeblock feiern wollten. Dabei wurde ein HFC-Anhänger durch Leipziger Spieler zu Boden gebracht.  
Halle/MZ/FAB - Der Hallesche FC hat am Montagabend mittels einer ausführlichen Stellungnahme Bilanz gezogen nach der Randale rund um das Regionalliga-Spiel gegen Chemie Leipzig am Freitagabend. Vorangegangen war laut Vereine eine Sicherheitsnachbesprechung mit Polizei, Ordnungsdienst und Stadionbetriebsgesellschaft.