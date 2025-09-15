Neue schwere Vorwürfe im Raum Der HFC zieht Bilanz nach der Randale rund um das Derby - wer laut Verein vor allem Schuld an den hässlichen Bildern trägt und welche Konsequenzen es geben soll
Der HFC hat Bilanz gezogen nach der Randale rund um das Regionalliga-Derby gegen Chemie Leipzig. Wen der Verein als verantwortlich sieht und welcher neuer Vorwurf im Raum steht.
Halle/MZ/FAB - Der Hallesche FC hat am Montagabend mittels einer ausführlichen Stellungnahme Bilanz gezogen nach der Randale rund um das Regionalliga-Spiel gegen Chemie Leipzig am Freitagabend. Vorangegangen war laut Vereine eine Sicherheitsnachbesprechung mit Polizei, Ordnungsdienst und Stadionbetriebsgesellschaft.