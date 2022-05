Der Hallesche FC ist der zweite Neuanfang für Aaron Herzog

Aaron Herzog stand als Gladbach-Jugendspieler einst vor dem Sprung in die Bundesliga. Wie er nun in der dritten Liga Fuß fassen will.

Halle (Saale) - Darf er, oder darf er nicht? Aaron Herzog ist noch unsicher. Sein Tor zum 1:0 im ersten Saisonspiel beim 3:1 gegen den SV Meppen und dazu eine starke Leistung ist für den Zugang des Halleschen FC noch keine Garantie, auch am Sonntag in der Startformationen einen Platz zu finden.

Mit welcher Aufstellung Florian Schnorrenberg für das Auswärtsspiel in der dritten Fußball-Liga bei Türkgücü München (13 Uhr im Liveticker) plant, ließ der HFC-Trainer am Freitag nämlich noch offen. „Wir haben jetzt wieder mehr Optionen, das ist schön. Nun warten wir die letzten Trainingseindrücke ab.“ Die Entscheidung für die Position hinter Spitze Terrence Boyd fällt zwischen Herzog und dem wieder fitten Michael Eberwein.

Es wäre aber wenig überraschend, wenn Schnorrenberg auf die gleiche Anfangself setzt, die beim Auftakt zu überzeugen wusste. Auch Herzog konnte dabei Werbung in eigener Sache machen. So wie schon in früheren Zeiten seiner Karriere - da allerdings nur ab und an.

HFC-Mittelfeldspieler Aaron Herzog: „Der Ball ist sein Freund“

Der 23-Jährige wurde nach seiner Probezeit im HFC-Trainingslager im Juli in Wesendorf verpflichtet. Um den Kader in der Breite zu stärken, hieß es beinahe abwiegelnd. Von den fußballerischen Qualitäten des Mittelfeldspielers war man nämlich sofort sehr angetan. „Der Ball ist sein Freund“, hatte HFC-Sportdirektor Ralf Minge im Zuge von Herzogs Verpflichtung gesagt.

Er wusste um die herausstechenden technischen Fähigkeiten, das große Potenzial. Herzog hatte schließlich schon bei seinem Jugendverein Borussia Mönchengladbach, zu dem der gebürtige Kölner im Alter von elf Jahren 2009 gewechselt war, früh überzeugt.

Unter den Gladbach-Trainern Dieter Hecking und Marco Rose trainierte der U-23-Spieler bei den Profis mit, schaffte zweimal den Sprung in den Bundesliga-Kader der Fohlen. Noch 2018 sahen ihn Nachwuchschef Roland Virkus und sein Trainer Arie van Lent vor dem Sprung in den Profi-Kader.

Aus nach elf Jahren: Aaron Herzog kann sich bei Borussia Mönchengladbach nicht durchsetzen

Doch Herzogs Karriere in Gladbach stockte plötzlich. Sein 2020 auslaufender Vertrag wurde nicht mehr verlängert. Nach elf langen Jahren endete die Zeit am Niederrhein für den damals 22-Jährigen. „Das war schon schwierig für mich“, so Herzog.

Der Konkurrenzkampf war hoch: „Es ist ein gewaltiger Schritt von den Jugendmannschaften zu den Profis. Als ich damals nach Gladbach kam, waren sie noch im unteren Tabellendrittel. Der Verein ist dann gewachsen, als Nachwuchsspieler wurde es folglich immer schwieriger, den Sprung nach oben zu schaffen“, sagt er.

Aus Herzogs Altersgruppe konnte sich niemand dauerhaft in den Kader spielen, zwei Jahrgänge davor schaffte Mahmoud Dahoud den Durchbruch bei der Borussia. Trotzdem: Vom Talent her hätte auch der ehemalige Juniorennationalspieler Herzog das Zeug gehabt, sagen viele.

Fehlte Aaron Herzog als Talent der letzte Biss?

Woran ist er letztlich gescheitert? „Es ist schwer zu sagen, was ich hätte anders machen können. In meinem letzten Jahr war ich kaum noch bei den Profis dabei, durch die Corona-Pandemie war es dann generell kompliziert.“

Der ehemalige deutsche Nationalspieler und U19-Co-Trainer der Gladbacher Oliver Neuville sah bei Herzog vor dessen Wechsel zu Hansa Rostock „zu wenig Konstanz“. Zeitweise fehlte der Biss. „Neuville meinte, nach zwei oder drei guten Spielen lasse ich es ruhiger angehen. Vielleicht ist mir das deshalb nicht so gut gelungen, auf einem Top-Niveau konstant zu performen. In der Bundesliga darf man sich das natürlich nicht erlauben.“

Über Umwege in die Bundesliga? Aaron Herzog hat hohe Ziele

Herzog heuerte im Sommer 2020 bei Hansa Rostock in der dritten Liga an. Für ihn ein lehrreiches und durch den Aufstieg auch erfolgreiches Jahr, auch wenn er erst gegen Ende der Saison auf mehr Spielzeit kam. Beim Halleschen FC will er sich nun dauerhaft in der dritten Liga behaupten, auch wenn er höhere Aufgaben in der zweiten oder gar der Bundesliga noch nicht ganz abgehakt hat.

„Jeder Profi will natürlich in der höchstmöglichen Klasse spielen. Daran denke ich jetzt aber noch gar nicht. Ich will hier meine Leistung bringen und möglichst viele Einsatzzeiten bekommen.“ Die wird er am Sonntag in München wohl bekommen.