Die Tochter des langjährigen Bundesligaprofis Dennis Diekmeier hat Krebs, kämpft um ihr Leben. Wie sich der HFC jetzt an einer Spendenaktion beteiligt.

Halle/DPA/MZ/FAB - Das Schicksal von Delani Diekmeier bewegt die Fußballwelt und auch die Profis des Halleschen FC nehmen jetzt Anteil.

Bei der 14-jährigen Tochter des ehemaligen Bundesligaprofis Dennis Diekmeier ist Anfang des Jahres ein aggressiver Tumor in den Nieren entdeckt worden. „Ab dem Moment ist eigentlich alles zusammengebrochen“, sagt der vierfache Familienvater.

Neuartige Therapie gibt Delani Diekmeier Hoffnung

Der Tumor wurde zwar entfernt, hatte aber bereits in die Lunge gestreut. „Die erste Chemotherapie hat nicht funktioniert, die zweite auch nicht, die erste Immuntherapie hat nicht angeschlagen - der Horror, diese Gefühle kann man gar nicht beschreiben“, berichtet Diekmeier.

Aufgeben war aber keine Option, auch nicht, als die zunächst behandelnden Ärzte die Tochter als Palliativpatientin einstuften. Das sei „heftig“ gewesen, meint der frühere Jugendnationalspieler. Aber sein Kind habe von Anfang an erklärt: „Mama, Papa, ich schaffe das.“

Inzwischen gibt es neue Hoffnung durch eine Therapie aus der Nuklearmedizin. Dabei wird ein radioaktives Mittel gespritzt, das von Tumorzellen aufgenommen wird. Dies soll bei einer zielgerichteten Behandlung helfen. „Sie musste im wahrsten Sinne des Wortes leuchten - und genau das tat sie. Sie strahlt“, schrieb Mutter Dana Diekmeier bei Instagram. Die Therapie habe angeschlagen.

Profivereine aus ganz Deutschland helfen

Als Unterstützung für Delani, aber auch, um die Krebsforschung generell zu fördern, hat die Initiative „Legenden für Leben“ um den Darmstädter Torwart Marcel Schuhen eine besondere Spendenkampagne ins Leben gerufen. Das Ziel: Von jedem Profiverein in Deutschland soll ein unterschriebenes Trikot mit der Nummer zwei, die Dennis Diekmeier lange Zeit beim Hamburger SV trug, und mit dem Namen von Delani auf dem Rücken versteigert werden.

Auch der HFC beteiligt sich, Organisator war Jan Löhmannsröben. „Danke Halle“ schrieben die Initiatoren von „Legenden für Leben“ via Instagram. Dort findet auch die Versteigerung der Trikots statt. Wann das des HFC unter den Hammer kommt, steht noch nicht fest.

Es kann zudem auch direkt an die Organisation der Diekmeiers gespendet werden, die Geld für die Krebsforschung sammeln.