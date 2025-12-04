Schlechtes Wetter, leere Ränge und trotzdem Gänsehaut: In Athen beginnt für die Winterspiele 2026 eine Reise mit Symbolkraft. Was mit der Flamme jetzt in Italien passiert.

Athen - Die olympische Flamme ist offiziell an das Organisationskomitee der Winterspiele von Mailand-Cortina 2026 übergeben worden. Wegen angekündigter starker Regenschauer fand im Panathinaikon-Stadion von Athen in Anwesenheit weniger Zuschauer nur das zeremonielle Programm statt. Das geplante künstlerische Begleitprogramm entfiel und wurde in einem Video gezeigt, das in den vergangenen Tagen bei der Generalprobe aufgenommen worden war, wie das griechische Olympische Komitee (HOC) mitteilte.

Übergabe der Flamme an das italienische Organisationskomitee

Am Ende der Zeremonie im monumentalen und vollständig aus Marmor gebauten Austragungsort der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit 1896 wurde die Flamme von den griechischen Gastgebern an den Präsidenten des Organisationskomitees von Mailand-Cortina, Giovanni Malagò, übergeben. „Es ist ein magischer Moment für uns alle“, sagte Malagò, wie das griechische Fernsehen zeigte.

Start des Fackellaufs in Rom

In den kommenden Tagen wird der Staffellauf mit dem olympischen Feuer durch Italien fortgesetzt. Der Beginn ist in Rom geplant. Tausende Trägerinnen und Träger sollen das Symbol der Winterspiele durch verschiedene Regionen des Landes tragen, bevor die Spiele am 6. Februar 2026 offiziell in Mailand eröffnet werden.