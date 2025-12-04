Minerva Hase und Nikita Volodin müssen in der Olympia-Saison einen Rückschlag hinnehmen. Nach einem großen Fehler im Kurzprogramm des Grand-Prix-Finals scheint die Titelverteidigung außer Reichweite.

Nagoya - Für das deutsche Toppaar Minerva Hase und Nikita Volodin ist die Titelverteidigung beim Grand-Prix-Finale in weite Ferne gerückt. Die Eiskunstlauf-Vizeweltmeister erreichten im japanischen Nagoya nach einem durchwachsenen Kurzprogramm nur 71,68 Zähler und liegen in dem prestigeträchtigen Wettbewerb auf dem fünften Platz.

Punkte kostete vor allem, dass Hase den geplanten dreifachen Salchow nur einfach sprang. Die Europameister hatten den Wettbewerb im vergangenen Jahr und auch schon 2023 für sich entschieden.

Weltmeister aus Japan führen

In Führung liegen die Weltmeister Riku Miura/Ryuichi Kihara aus Japan (77,32 Punkte) knapp vor dem italienischen Paar Sara Conti/Niccolò Macii (77,22 Punkte). Dritter sind Anastasia Metelkina/Luka Berulawa aus Georgien (75,04 Punkte). Die Kür findet am Freitag (11.35 Uhr MEZ) statt.

Für das Finale hatten sich die besten sechs Paare der Grand-Prix-Saison qualifiziert. Hase/Volodin sind disziplinübergreifend die einzigen beiden deutschen Teilnehmer bei dem Event in Asien.

Der Höhepunkt der Eiskunstlauf-Saison sind die Olympischen Spiele im Februar in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Nach dem EM-Titel und WM-Silber in der vergangenen Saison zählen Hase/Volodin bei den Winterspielen in Italien zu den Medaillenanwärtern.