Vor dem Endspiel um den MLS Cup gegen Lionel Messi ist Thomas Müller prächtig gelaunt. Auf das Duell am Wochenende blickt er voller Vorfreude - und gewohnt verschmitzt.

Miami - Der deutsche Fußball-Star Thomas Müller hat vor dem Endspiel um den MLS Cup einen humorvollen Auftritt hingelegt und gewohnt verschmitzt die enorme Bedeutung der Partie hervorgehoben. Auf die Frage, wo das Finale für ihn auch im Vergleich mit anderen wichtigen Spielen stehe, sagte der 36-Jährige mit prächtiger Laune: „Aktuell ist es Platz eins. Momentan ist das Finale das Wichtigste in meinem Leben.“

Die Vancouver Whitecaps bekommen es am Sonntag (2.30 Uhr MEZ/Apple TV) mit Inter Miami und deren Superstar Lionel Messi zu tun. Elf Jahre nach dem WM-Titel in Brasilien ist es zwischen Müller und Messi auch ein Wiedersehen in einem weiteren Finale. „Natürlich schauen die Medien viel auf Messi und Müller, aber es geht um zwei Teams mit sehr attraktivem Spielstil. Es ist ein perfektes Finale. Ich bin sehr dankbar, dass ich Teil davon sein kann“, sagte der ehemalige Bayern-Profi.

Müller: „Ok, aber es gibt noch Chancen“

Die Partie findet in Florida statt, Miami hat Heimspiel. Als Müller darauf angesprochen wurde, dass das Auswärtsteam traditionell schlechtere Chancen habe, wollte er es genau wissen. „Wie ist unsere Chance? 10 Prozent? 20? Weniger?“, fragte Müller, um anschließend beruhigt anzufügen: „Okay, aber es gibt noch Chancen. Ich bin froh, das zu hören.“

Miami ist im Endspiel um den MLS Cup nach einem 5:1 gegen New York City FC der Vertreter der Eastern Conference und wegen der besseren Hauptrundenbilanz im Vergleich mit Vancouver Gastgeber. Für beide Mannschaften ist es die erste Teilnahme am Finale. „Das ist für die Whitecaps der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Und das sollen wir auch genießen“, hatte Müller unmittelbar nach dem Finaleinzug gesagt.