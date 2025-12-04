St. Moritz - Nächster Rückschlag für das Schweizer Ski-Team: Olympiasiegerin Corinne Suter hat sich bei einem Sturz im Abfahrtstraining in St. Moritz verletzt und muss mehrere Wochen pausieren. Bei Untersuchungen in Zürich seien ein Muskelfaserriss im linken Unterschenkel, eine Prellung des Kniegelenks und eine Fraktur im Fuß diagnostiziert worden, teilte der Verband mit. Suter könne wohl in rund einem Monat wieder auf Skiern stehen.

In St. Moritz finden Ende kommender Woche die ersten Speed-Rennen der Frauen in diesem Weltcup-Winter statt. Der Saisonhöhepunkt steigt im Februar bei den Olympischen Winterspielen in Italien. Vor Suter, 2022 in Peking Goldmedaillengewinnerin in der Abfahrt, hatte sich Ende November bereits Lara Gut-Behrami verletzt. Der Star des Schweizer Frauen-Teams wird wegen einer schweren Knieverletzung sogar die ganze Saison verpassen.